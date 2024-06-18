Вышло новое приложение Сбербанка для iPhone
Его можно скачать в App Store
18 июня 2024, 14:45, ИА Амител
Скриншот со страницы приложения "Умный Онлайн" в App Store
Сбер выпустил для айфонов новое приложение для входа в СберБанк Онлайн – оно называется "Умный Онлайн".
В компании призвали установить программу, так как версии 14.11 и ниже скоро перестанут работать.
Также важно не медлить с загрузкой, поскольку даже замаскированные приложения Сбера из-за санкций оперативно удаляют из App Store.
Ранее из этого магазина исчезло приложение Rutube.
14:56:04 18-06-2024
Разработчик - Миролан Акматбеков..... мде....и тут "тоже русские"
15:43:05 18-06-2024
Гость (14:56:04 18-06-2024) Разработчик - Миролан Акматбеков..... мде....и тут "тоже рус... Что помещало тебе, Иванову Иван ИваныЧу , разработать?
07:53:37 19-06-2024
Гость (15:43:05 18-06-2024) Что помещало тебе, Иванову Иван ИваныЧу , разработать?... То, что все верхушки черножопыми захвачены, все бизнесы у них, и подтягивают они своих.
Вывозить надо из страны всю эту бародатую шушеру, национализировать проекты!
19:13:57 19-06-2024
Гость (07:53:37 19-06-2024) То, что все верхушки черножопыми захвачены, все бизнесы у ни... Товарищ ксенофоб, почитайте на досуге хотя бы как работает механизм публикации приложения в магазине. Вам нужно какое-нибудь PJSC SBERBANK OF RUSSIA? Поздравляю, ПАО под санкциями. Все новые версии банковских ПО идут через арбитраж с аккаунтов-однодневок за большие деньги.
10:11:24 19-06-2024
А вы не подумали что нерусское имя это способ замедлить обнаружение и удаление приложения их стора?
13:25:27 19-06-2024
Гость (10:11:24 19-06-2024) А вы не подумали что нерусское имя это способ замедлить обна... Имя разработчика вообще не влияет, при таком названии приложения. Не надо придумывать оправдания.