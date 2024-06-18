Вышло новое приложение Сбербанка для iPhone

Его можно скачать в App Store

18 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Скриншот со страницы приложения "Умный Онлайн" в App Store

Сбер выпустил для айфонов новое приложение для входа в СберБанк Онлайн – оно называется "Умный Онлайн".

В компании призвали установить программу, так как версии 14.11 и ниже скоро перестанут работать.

Также важно не медлить с загрузкой, поскольку даже замаскированные приложения Сбера из-за санкций оперативно удаляют из App Store.

Ранее из этого магазина исчезло приложение Rutube.