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Вышло новое приложение Сбербанка для iPhone

Его можно скачать в App Store

18 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Скриншот со страницы приложения "Умный Онлайн" в App Store
Скриншот со страницы приложения "Умный Онлайн" в App Store

Сбер выпустил для айфонов новое приложение для входа в СберБанк Онлайн – оно называется "Умный Онлайн".

В компании призвали установить программу, так как версии 14.11 и ниже скоро перестанут работать.

Также важно не медлить с загрузкой, поскольку даже замаскированные приложения Сбера из-за санкций оперативно удаляют из App Store.

Ранее из этого магазина исчезло приложение Rutube.

банки приложения

Комментарии 6

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Гость

14:56:04 18-06-2024

Разработчик - Миролан Акматбеков..... мде....и тут "тоже русские"

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Гость

15:43:05 18-06-2024

Гость (14:56:04 18-06-2024) Разработчик - Миролан Акматбеков..... мде....и тут "тоже рус... Что помещало тебе, Иванову Иван ИваныЧу , разработать?

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Гость

07:53:37 19-06-2024

Гость (15:43:05 18-06-2024) Что помещало тебе, Иванову Иван ИваныЧу , разработать?... То, что все верхушки черножопыми захвачены, все бизнесы у них, и подтягивают они своих.
Вывозить надо из страны всю эту бародатую шушеру, национализировать проекты!

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ворчун

19:13:57 19-06-2024

Гость (07:53:37 19-06-2024) То, что все верхушки черножопыми захвачены, все бизнесы у ни... Товарищ ксенофоб, почитайте на досуге хотя бы как работает механизм публикации приложения в магазине. Вам нужно какое-нибудь PJSC SBERBANK OF RUSSIA? Поздравляю, ПАО под санкциями. Все новые версии банковских ПО идут через арбитраж с аккаунтов-однодневок за большие деньги.

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Гость

10:11:24 19-06-2024

А вы не подумали что нерусское имя это способ замедлить обнаружение и удаление приложения их стора?

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Гость

13:25:27 19-06-2024

Гость (10:11:24 19-06-2024) А вы не подумали что нерусское имя это способ замедлить обна... Имя разработчика вообще не влияет, при таком названии приложения. Не надо придумывать оправдания.

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