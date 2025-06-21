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Россиян предупредили о миллионных штрафах за сбор краснокнижных грибов

Сумма наказания может достигать 3 млн рублей, но есть вероятность попасть и в тюрьму

21 июня 2025, 12:29, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Штраф до 1 млн рублей и до четырех лет тюрьмы грозит россиянам за сбор краснокнижных грибов, рассказал РИА Новости депутат ГД Сергей Колунов.

Ответственность предусмотрена в том числе за покупку и продажу таких грибов: до 1,5 млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

 При сборе группой лиц или с использованием служебного положения наказание еще жестче: до 3 млн рублей штрафа либо до девяти лет заключения.

"За неумышленный сбор, напомню, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. И тут мой совет грибникам – собирайте только те грибы, в которых вы уверены. Если есть сомнения – лучше оставьте гриб в лесу", – сказал Колунов.

Ранее жители Алтайского края похвастались урожаем грибов.

штрафы грибной сезон

Комментарии 7

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Кхм...

12:49:56 21-06-2025

Почему Госдума так озаботилась грибами? Чуть не расстрел за них. Что-то личное?

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Гость

13:42:05 21-06-2025

да уже не стесняйтесь, закрывайте леса и начинайте продавать лицензии на сбор грибов и ягод.
купаться только и исключительно на пляж, получивший разрешение, просто в речке - штраф.
там много вариантов как штрафовать и запрещать можно.
желание у вас большое, осталось мозжечок поморщить.

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Гость

14:44:13 21-06-2025

А какие именно грибы растут в наших краях? Я, вот, только ежовик коралловидный видел. Его и на месте можно съесть)))

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гость

16:15:18 21-06-2025

Огласите весь список, пожалуйста!

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Кхм...

20:26:07 21-06-2025

гость (16:15:18 21-06-2025) Огласите весь список, пожалуйста!... Следователь даже прочесть даст. И расписаться.🤣

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Гость

20:06:22 21-06-2025

Колунов явно грибов объелся.

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Гость

17:27:53 22-06-2025

Катался по лесу на велике и порвал земляники прямо в рот. Кому штраф заплатить?

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