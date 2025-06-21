Россиян предупредили о миллионных штрафах за сбор краснокнижных грибов
Сумма наказания может достигать 3 млн рублей, но есть вероятность попасть и в тюрьму
21 июня 2025, 12:29, ИА Амител
Штраф до 1 млн рублей и до четырех лет тюрьмы грозит россиянам за сбор краснокнижных грибов, рассказал РИА Новости депутат ГД Сергей Колунов.
Ответственность предусмотрена в том числе за покупку и продажу таких грибов: до 1,5 млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.
При сборе группой лиц или с использованием служебного положения наказание еще жестче: до 3 млн рублей штрафа либо до девяти лет заключения.
"За неумышленный сбор, напомню, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. И тут мой совет грибникам – собирайте только те грибы, в которых вы уверены. Если есть сомнения – лучше оставьте гриб в лесу", – сказал Колунов.
Ранее жители Алтайского края похвастались урожаем грибов.
12:49:56 21-06-2025
Почему Госдума так озаботилась грибами? Чуть не расстрел за них. Что-то личное?
13:42:05 21-06-2025
да уже не стесняйтесь, закрывайте леса и начинайте продавать лицензии на сбор грибов и ягод.
купаться только и исключительно на пляж, получивший разрешение, просто в речке - штраф.
там много вариантов как штрафовать и запрещать можно.
желание у вас большое, осталось мозжечок поморщить.
14:44:13 21-06-2025
А какие именно грибы растут в наших краях? Я, вот, только ежовик коралловидный видел. Его и на месте можно съесть)))
16:15:18 21-06-2025
Огласите весь список, пожалуйста!
20:26:07 21-06-2025
гость (16:15:18 21-06-2025) Огласите весь список, пожалуйста!... Следователь даже прочесть даст. И расписаться.🤣
20:06:22 21-06-2025
Колунов явно грибов объелся.
17:27:53 22-06-2025
Катался по лесу на велике и порвал земляники прямо в рот. Кому штраф заплатить?