Россиян предупредили о миллионных штрафах за сбор краснокнижных грибов

Сумма наказания может достигать 3 млн рублей, но есть вероятность попасть и в тюрьму

21 июня 2025, 12:29, ИА Амител

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Штраф до 1 млн рублей и до четырех лет тюрьмы грозит россиянам за сбор краснокнижных грибов, рассказал РИА Новости депутат ГД Сергей Колунов.

Ответственность предусмотрена в том числе за покупку и продажу таких грибов: до 1,5 млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

При сборе группой лиц или с использованием служебного положения наказание еще жестче: до 3 млн рублей штрафа либо до девяти лет заключения.

"За неумышленный сбор, напомню, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. И тут мой совет грибникам – собирайте только те грибы, в которых вы уверены. Если есть сомнения – лучше оставьте гриб в лесу", – сказал Колунов.

Ранее жители Алтайского края похвастались урожаем грибов.