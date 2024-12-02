В ноябре отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5%

02 декабря 2024, 13:43, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

К Новому году яйца могут подорожать на 3-4% из-за спроса, заявил "Парламентской газете" председатель торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

"В последнюю неделю ноября Росстат зафиксировал цену на яйца в 101,1 рубля", – отмечает издание.

Как рассказала гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, в ноябре (относительно сентября 2024 года) отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5%.

"Однако этот рост не позволил восстановить снижение стоимости с января 2024 года. И по сравнению с началом года уровень оптовых цен оказался ниже на 18%", – отметила она.

Сейчас, подчеркнула Бобылева, производители сохраняют доступность куриного яйца для потребителя в ущерб своей маржинальности.