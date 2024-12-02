Россиян предупредили о подорожании яиц к Новому году
В ноябре отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5%
02 декабря 2024, 13:43, ИА Амител
К Новому году яйца могут подорожать на 3-4% из-за спроса, заявил "Парламентской газете" председатель торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.
"В последнюю неделю ноября Росстат зафиксировал цену на яйца в 101,1 рубля", – отмечает издание.
Как рассказала гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, в ноябре (относительно сентября 2024 года) отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5%.
"Однако этот рост не позволил восстановить снижение стоимости с января 2024 года. И по сравнению с началом года уровень оптовых цен оказался ниже на 18%", – отметила она.
Сейчас, подчеркнула Бобылева, производители сохраняют доступность куриного яйца для потребителя в ущерб своей маржинальности.
14:19:10 02-12-2024
как и смайонезом, естественно не сввязанно с приближающимся новым годом и оливье. Конечно же нет причин для жалоб антимонопольщикам. Конечно же не барыги виноваты, а сырье, и точно не связано со спросом и новым годом и желанием навраиться на беднеющих с каждым днем граждан.
14:23:28 02-12-2024
Ну наконец то! А то как же без подорожания яиц то будем жить...
14:26:46 02-12-2024
Моё мнение, очередной маркетинговый ход. Из-за высоких цен люди снижают потребительскую активность, чтобы заставить нас покупать больше и про запас, ведут активные информационные компании . Вспомним недавнюю историю про сливочное масло, которое якобы исчезает с прилавков. Разумеется, покупатели стали набирать масло на всякий случай. Что греха таить, у меня теперь вместо одной упаковки (как обычно) в морозилке лежат три… Ныне СМИ снова взялись за яйца!
15:23:05 02-12-2024
Гость (14:26:46 02-12-2024) Моё мнение, очередной маркетинговый ход. Из-за высоких цен ... Ну может быть. Но в чем особый смысл-то нагнетания? Ну лежат у вас три пачки, вы же их в итоге съедите, а не выбросите, цена на них не упадет в магазине, а вот вы теперь его не скоро будете покупать снова.
14:28:26 02-12-2024
Не прошло и года? Или уже прошло с прошлого "взрывного" повышения?
14:53:49 02-12-2024
ничего необычного, есть спрос - цены растут. Рыночная экономика
18:11:49 02-12-2024
Цену товара можно сбить только одним способом - снижая издержки производства и увеличивая предложение от разных производителей (конкуренция). Если же снижать цены директивно, то это приведет к тому, что производитель разорится (или просто закроет невыгодный бизнес). В итоге предложение товара уменьшится и при неизменной величине спроса, цены у оставшихся на рынке производителей будут еще выше. Если же цены будут ограничивать, то возникнет дефицит, а следом - талоны и прочие "радости". Все это мы уже проходили в 80-х годах.
Если государству так важно, чтобы производство яиц было дешевым - оно может обнулить налоги на эту отрасль, либо дать беспроцентные целевые кредиты птицефабрикам на обновление производства с целью снижения издержек. Но прямое регулирование цен ни к чему хорошему не приведет.
04:47:43 13-12-2024
Да плевать я хотел на эти новогодние праздники. С тех пор, как начался капитализм в России, Новый Год перестал быть праздником.
По телевизору одни и те-же рожи, а из-за новогодних подорожаний - большинство продуктов приходится бойкотировать, чтобы не давать поганым спекулянтам свою копейку.
Для меня Новый Год - приравнен к обычной субботе (тоже нечего смотреть по телеку). Поужинал, комп почитал и спать.