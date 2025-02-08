Россиян предупредили о риске сложного пожароопасного сезона весной

Недостаток снежного покрова заставляет беспокоиться, говорит Вильфанд

08 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

Малое количество снега в европейской части России может привести к сложному пожароопасному сезону весной, однако окончательные прогнозы зависят от количества осадков в ближайшие месяцы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, недостаток снежного покрова уже сейчас вызывает обеспокоенность, поскольку весеннее солнце ускоряет иссушение почвы. Однако чтобы сделать точные выводы, необходимо учитывать циркуляцию атмосферы и интенсивность осадков, которые можно спрогнозировать лишь в конце февраля – начале марта.

"Снег прикрывает почву от испарения под солнечными лучами. А если снега мало, то, конечно, в марте уже солнце заметное, уже может начинаться иссушение почвы", – отметил Вильфанд.

Он указал, что нехватка снега является важным фактором, однако необходимо также проанализировать атмосферную циркуляцию и спрогнозировать интенсивность осадков, что станет возможным лишь в конце февраля – начале марта.