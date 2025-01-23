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Ливни, ураганы, наводнения, засуха. Каким будет лето в 2025 году?

Погодные явления становятся все более разнообразными

23 января 2025, 15:50, ИА Амител

Погодные явления / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Погодные явления / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России растет не только частота, но и интенсивность экстремальных и опасных погодных явлений, рассказал сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества Максим Симакин.

Он отметил, что зачастую трудно заметить климатические различия между отдельными годами, они более очевидны при сравнении десятилетий. Например, разница между летом 2014 и 2024 годов демонстрирует очевидные тенденции: растет не только частота, но и интенсивность экстремальных и опасных погодных явлений.

"Погодные явления становятся все более разнообразными и непредсказуемыми, поэтому следует быть готовыми к необычным погодным явлениям и в 2025 году", – предупредил Симакин.

По его мнению, в предстоящем году стоит также быть готовыми к ливневым осадкам, граду и сильным ветрам, засухам, ураганам, ветровалам.

Весна / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

16:02:55 23-01-2025

Шикарно . а как помидоры выращивать ?

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Гость

20:03:30 23-01-2025

Гость (16:02:55 23-01-2025) Шикарно . а как помидоры выращивать ?... в большооой тепличке, на фундаменте. желательно с автополивом.

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Гость

23:46:36 23-01-2025

Гость (16:02:55 23-01-2025) Шикарно . а как помидоры выращивать ?... перейдем на арбузы с дынями

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