Россиян предупредили о смертельной опасности десятичасового сна

Невролог Владимир Мартынов рассказал, в каком случае стоит обратиться к врачу

15 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Сон более десяти часов в сутки опасен для здоровья, сообщил РИА Новости невролог Владимир Мартынов.

По его словам, слишком долгий сон повышает риск инсульта, диабета и преждевременной смерти. Также сон более десяти часов может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии и синдрома апноэ.

Если человек спит 10–12 часов и не чувствует бодрости, стоит обратиться к врачу.

Ранее эндокринолог рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть.