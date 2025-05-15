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Россиян предупредили о смертельной опасности десятичасового сна

Невролог Владимир Мартынов рассказал, в каком случае стоит обратиться к врачу

15 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Сон более десяти часов в сутки опасен для здоровья, сообщил РИА Новости невролог Владимир Мартынов.

По его словам, слишком долгий сон повышает риск инсульта, диабета и преждевременной смерти. Также сон более десяти часов может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии и синдрома апноэ.

Если человек спит 10–12 часов и не чувствует бодрости, стоит обратиться к врачу.

Ранее эндокринолог рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 3

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Гость

14:57:20 15-05-2025

Бред какой-то, с удовольствием поспал бы по 10 часов, да не получается все никак, все по 6-7 выходит от силы и то ничего не успеваешь за день, работа, куча дел. Это же совсем не вредно, ага ? И так большинство у нас живет

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Мусик

18:36:59 15-05-2025

Гость (14:57:20 15-05-2025) Бред какой-то, с удовольствием поспал бы по 10 часов, да не ... хз, не получится никак.

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Гость

20:46:51 15-05-2025

ПФ.. сплю последние 45 лет по 10 часов.. норм.. в выходные по 12 вообще класс...

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