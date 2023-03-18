Россиянам рассказали, как правильно пить воду и не толстеть

Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости и не злоупотреблять популярными ЗОЖ-продуктами

18 марта 2023, 06:43, ИА Амител

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Ежедневное соблюдение питьевого режима необходимо для здоровья, рассказала "Ленте.ру" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо.

"Считается, что пить нужно полтора-два литра воды в сутки. Но точных рекомендаций на этот счёт всё же нет. Точная дозировка в основном касается людей с хроническими заболеваниями – гипертонией, заболеванием почек. В целом можно ориентироваться на 30-40 миллилитров воды на килограмм веса. В сутки можно выпивать не более трёх литров воды независимо от роста и веса", – отметила врач.

Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости. При этом две трети дневной нормы воды необходимо выпить в первой половине дня, когда работа почек идёт активно. Во второй половине дня активность почек снижается, а в ночные часы находится на минимальных значениях.

Кроме того, лучше пить очищенную через фильтр или покупную воду с необходимой степенью очистки и минерализацией, поскольку тяжёлые металлы, токсические вещества, содержащиеся в водопроводной воде, оказывают разрушительное воздействие на здоровье.

Также стоит обратить внимание и на пищу, поскольку даже продукты для здоровья не всегда и не всем полезны, более того, они могут привести к набору веса. Об этом Life.ru рассказала терапевт и диетолог Елена Тихомирова.

"Например, в 100 граммах любых сухофруктов содержится от 50 до 80 граммов сахара. 100 граммов сухофруктов – это одна горсть. А суточная норма сахара при похудении – 100 граммов", – отметила медик.

В 100 граммах любых очищенных орехов содержится 600 калорий. А при похудении количество калорий для женщин ограничено примерно 1200. Поэтому орехи полезны, но только в дозе 20-30 граммов за раз.

В различных растительных маслах, которые сейчас очень популярны, очень много калорий: в 100 граммах – примерно семь столовых ложек – содержится 900 калорий. При похудении – не больше одной столовой ложки на порцию.

"В свежевыжатых соках также содержится огромное количество сахара – глюкоза, фруктоза, сахароза – это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами", – добавила Тихомирова.

Мюсли без глютена сейчас тоже очень популярны, но они содержат большое количество углеводов. Плюс в них часто добавляют различные сухофрукты, орешки, кусочки шоколада – это дополнительно увеличивает калорийность.

Ранее медик назвал идеальную скорость похудения, при которой не будет обвисать кожа.