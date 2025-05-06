Россиян предупредили об опасности частого употребления шашлыка
Диетолог Антонина Стародубова напомнила о правилах приготовления блюда
06 мая 2025, 14:32, ИА Амител
Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, включая шашлык, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей, сообщила РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.
По ее словам, для профилактики таких болезней и проблем с ЖКТ лучше выбирать диетические сорта мяса (курица, индейка) или рыбу, которые лучше усваиваются.
Также специалист рассказала, что готовка шашлыка требует соблюдения правил: использовать только прогоревшие угли, держать мясо не ниже 30 см от них и не допускать подгорания, чтобы избежать образования "определенных соединений, в больших дозировках обладающих проканцерогенным действием".
Кроме того, важно есть мясо, прошедшее полную тепловую обработку. В противном случае от него следует отказаться детям, беременным и кормящим мамам.
Ранее эндокринолог Галина Смирнова назвала самый вредный алкоголь к шашлыку.
14:47:40 06-05-2025
люди едят что вкусно и то чем можно наесться.
картошкой, шашлыком, овощами, шаурмой, пиццей, роллами - можно наесться и это все вкусно.
лебеду жрать мы не ходим, а средиземноморская еда - не по карману.
поэтому очередной борцун за наш вес и здоровье может пойти по желтой кирпичной дороге.
не всем хочется прожить два века.
кому-то и 50 лет хватит, но нормальных
14:58:26 06-05-2025
Опасность частого употребления шашлыка в том, что он быстро закончится
15:11:53 06-05-2025
А я в этом году еще ни разу не употреблял шашлык. К тому моменту как его пожарят, я уже в дрова и в дым.
10:53:38 07-05-2025
Гость (15:11:53 06-05-2025) А я в этом году еще ни разу не употреблял шашлык. К тому мом... Не-не-не шашлык сначала пожарить, покушать и только потом хоть в дрова, хоть в дым))))
15:31:41 06-05-2025
У обычных людей нет таких доходов, чтобы каждый день шашлыком питаться. Так что все эти советы не сильно актуальны.
10:56:27 07-05-2025
Гость (15:31:41 06-05-2025) У обычных людей нет таких доходов, чтобы каждый день шашлыко... Надоест каждый день. Пару раз в месяц норм. Самому нужно только жарить и мясо знать где брать.
07:13:41 07-05-2025
чаще всего шашлык едят на кавказе,откуда там столько долгожителей?
11:15:59 07-05-2025
Гость (07:13:41 07-05-2025) чаще всего шашлык едят на кавказе,откуда там столько долгожи... Чистый воздух, вода, натуральные продукты.