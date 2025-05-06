Россиян предупредили об опасности частого употребления шашлыка

Диетолог Антонина Стародубова напомнила о правилах приготовления блюда

06 мая 2025, 14:32, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, включая шашлык, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей, сообщила РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.

По ее словам, для профилактики таких болезней и проблем с ЖКТ лучше выбирать диетические сорта мяса (курица, индейка) или рыбу, которые лучше усваиваются.

Также специалист рассказала, что готовка шашлыка требует соблюдения правил: использовать только прогоревшие угли, держать мясо не ниже 30 см от них и не допускать подгорания, чтобы избежать образования "определенных соединений, в больших дозировках обладающих проканцерогенным действием".

Кроме того, важно есть мясо, прошедшее полную тепловую обработку. В противном случае от него следует отказаться детям, беременным и кормящим мамам.

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