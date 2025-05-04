Врач рассказал, какие болезни на майских праздниках обостряются чаще всего
Среди них — подагра и гастрит
04 мая 2025, 07:30, ИА Амител
В майские праздники врачи фиксируют рост числа обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, рассказал "Ленте.ру" гастроэнтеролог и терапевт Сергей Лопатин.
По его словам, главная причина этого – резкая смена рациона: обилие шашлыков, жирной и острой пищи, а также злоупотребление алкоголем.
Специалист отметил, что такие застолья могут привести к обострению желчнокаменной болезни, приступам желчной колики и даже острому панкреатиту, особенно у тех, кто обычно придерживается умеренного питания.
Врач также советует пациентам с гастритом и язвой ограничить соленья, пряности, острые соусы и спиртное, чтобы избежать раздражения слизистой желудка.
Кроме того, в этот период чаще обостряется подагра из-за большого количества пуринов в жареном мясе и пиве, поэтому при склонности к этому заболеванию от таких продуктов лучше отказаться.
Ранее эндокринолог Дарья Хайкина назвала признаки испорченного шашлыка.
09:22:53 04-05-2025
Всё верно, весна, время салата из одуванчиков и чая с листиками смородины)). Данный очередной специалист так и питается. Он вообще кто и откуда взялся? Очередной учитель из интернета?
10:07:20 04-05-2025
На своих патриках масковеим богатеям пусть эту дичь вкручичает, чтобы там все было осознанно, как велит вселенная.
12:14:18 04-05-2025
Мясо на шампурах это прекрасно. Но оно доступно в основном частному сектору и дачникам. А как выкручиваются остальные? Живущих в скворечниках то большинство?
05:59:57 05-05-2025
Гость (12:14:18 04-05-2025) Мясо на шампурах это прекрасно. Но оно доступно в основном ч... Некоторые прямо во дворе жарят