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Врач рассказал, какие болезни на майских праздниках обостряются чаще всего

Среди них — подагра и гастрит

04 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В майские праздники врачи фиксируют рост числа обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, рассказал "Ленте.ру" гастроэнтеролог и терапевт Сергей Лопатин.

По его словам, главная причина этого – резкая смена рациона: обилие шашлыков, жирной и острой пищи, а также злоупотребление алкоголем.

Специалист отметил, что такие застолья могут привести к обострению желчнокаменной болезни, приступам желчной колики и даже острому панкреатиту, особенно у тех, кто обычно придерживается умеренного питания.

Врач также советует пациентам с гастритом и язвой ограничить соленья, пряности, острые соусы и спиртное, чтобы избежать раздражения слизистой желудка.

Кроме того, в этот период чаще обостряется подагра из-за большого количества пуринов в жареном мясе и пиве, поэтому при склонности к этому заболеванию от таких продуктов лучше отказаться.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина назвала признаки испорченного шашлыка.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 4

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ВВП

09:22:53 04-05-2025

Всё верно, весна, время салата из одуванчиков и чая с листиками смородины)). Данный очередной специалист так и питается. Он вообще кто и откуда взялся? Очередной учитель из интернета?

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Гость

10:07:20 04-05-2025

На своих патриках масковеим богатеям пусть эту дичь вкручичает, чтобы там все было осознанно, как велит вселенная.

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Гость

12:14:18 04-05-2025

Мясо на шампурах это прекрасно. Но оно доступно в основном частному сектору и дачникам. А как выкручиваются остальные? Живущих в скворечниках то большинство?

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Алекс

05:59:57 05-05-2025

Гость (12:14:18 04-05-2025) Мясо на шампурах это прекрасно. Но оно доступно в основном ч... Некоторые прямо во дворе жарят

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