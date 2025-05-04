Врач рассказал, какие болезни на майских праздниках обостряются чаще всего

Среди них — подагра и гастрит

04 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В майские праздники врачи фиксируют рост числа обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, рассказал "Ленте.ру" гастроэнтеролог и терапевт Сергей Лопатин.

По его словам, главная причина этого – резкая смена рациона: обилие шашлыков, жирной и острой пищи, а также злоупотребление алкоголем.

Специалист отметил, что такие застолья могут привести к обострению желчнокаменной болезни, приступам желчной колики и даже острому панкреатиту, особенно у тех, кто обычно придерживается умеренного питания.

Врач также советует пациентам с гастритом и язвой ограничить соленья, пряности, острые соусы и спиртное, чтобы избежать раздражения слизистой желудка.

Кроме того, в этот период чаще обостряется подагра из-за большого количества пуринов в жареном мясе и пиве, поэтому при склонности к этому заболеванию от таких продуктов лучше отказаться.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина назвала признаки испорченного шашлыка.