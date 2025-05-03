Врач назвала самый вредный алкоголь к шашлыку

Газировку также лучше с этим блюдом не пить

03 мая 2025, 10:15, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

Некоторые спиртные напитки с жирным мясом могут серьезно навредить здоровью. Но особенно небезопасно сочетать шашлык с газированными и сладкими напитками: пивом, шампанским, коктейлями с газом, заявила "Ленте.ру" эндокринолог Галина Смирнова.

Все дело в том, что газ ускоряет всасывание спирта и тем самым вызывает быструю интоксикацию, а сахар повышает калорийность.

В результате такие напитки в сочетании с жирным мясом создают повышенную нагрузку на желудок. "Организм вынужден одновременно переваривать тяжелую белково-жировую пищу и нейтрализовать алкоголь, что затрудняет работу ферментов", – объясняет специалист.

Из-за этого пища дольше переваривается, возникает тяжесть. Печень же занята расщеплением алкоголя, поэтому жиры и углеводы не успевают вовремя перерабатываться, а это грозит сбоями в работе поджелудочной железы.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина назвала признаки испорченного шашлыка.