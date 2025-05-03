Врач назвала самый вредный алкоголь к шашлыку
Газировку также лучше с этим блюдом не пить
03 мая 2025, 10:15, ИА Амител
Некоторые спиртные напитки с жирным мясом могут серьезно навредить здоровью. Но особенно небезопасно сочетать шашлык с газированными и сладкими напитками: пивом, шампанским, коктейлями с газом, заявила "Ленте.ру" эндокринолог Галина Смирнова.
Все дело в том, что газ ускоряет всасывание спирта и тем самым вызывает быструю интоксикацию, а сахар повышает калорийность.
В результате такие напитки в сочетании с жирным мясом создают повышенную нагрузку на желудок. "Организм вынужден одновременно переваривать тяжелую белково-жировую пищу и нейтрализовать алкоголь, что затрудняет работу ферментов", – объясняет специалист.
Из-за этого пища дольше переваривается, возникает тяжесть. Печень же занята расщеплением алкоголя, поэтому жиры и углеводы не успевают вовремя перерабатываться, а это грозит сбоями в работе поджелудочной железы.
Ранее эндокринолог Дарья Хайкина назвала признаки испорченного шашлыка.
10:29:59 03-05-2025
Знакомый врач шашлык с пивом и коньяком уплетает и плевал на советы
10:43:49 03-05-2025
рвач видимо три века жить собрался и 50 детей нарожать.
лично я в 50-55 отъехать собираюсь, в уме и при памяти, не будучи обузой детям.
поэтому пивко, шашлык, волочка и кола с картошкой-фри.
а они в своих масквах и прочих новых ригах пусть с остервенением за эту жисть держатся, высчитывая калории чтобы пожить подольше.
лично мне не надо
14:25:52 03-05-2025
Гость (10:43:49 03-05-2025) рвач видимо три века жить собрался и 50 детей нарожать.л... Зря Вы так на жизнь.Мне вот 81,5 лет, а жить ещё хочется и жить интересно!!! Кстати, живу не в "маскве" и не в "новой риге", а в Барнауле. Даже интересно посмотреть,как наш город изменился внешне в лучшую сторону. Промышленных предприятий побольше бы, тогда наш город вообще был бы на все 100.
11:06:10 03-05-2025
Так получается, не алкоголь вреден, а опять все то же жирное мясо! 😄
12:56:34 03-05-2025
Так таблетки ж всякие продают, которые помогают всё расщеплять. Если кому охота заморачиваться, почему врач их не советует?
15:29:19 03-05-2025
"Мясо - вредно!" (С)
20:45:25 03-05-2025
Это что за дичь шампанское с шашлыком даже на ум никогда не приходило. 5 по 0,5 на троих взрослых мужиков с весом около 100 кг каждый, правда и шашлыка много и часов за 7.
15:28:53 06-05-2025
У меня и без спиртного хорошо шашлык идёт