Два шторма за неделю. Синоптик рассказала, какая погода ждет Алтайский край в начале июля

В регионе ожидаются дожди, грозы и крупный град

30 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Град в Тальменке / Фото: amic.ru

Второй месяц лета в Алтайском крае начнется со штормовой погоды: 1 июля в регионе ожидаются интенсивные дожди, ливни с грозами и крупным градом, а также шквалистым усилением ветра до 18-23 метров в секунду. Осадки пройдут на большей части территории и 2 числа, но они уже будут кратковременными. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В первую неделю июля погода без существенных осадков выдастся лишь днем 3-го, сутки 4-го и в ночь на 5-ое. Но уже после обеда в субботу юго-западный циклон снова принесет к нам штормовую погоду, которая сохранится и сутки 6-го июля. На выходных будут идти дожди и ливни с грозами, град, ветер усилится до 17-22 м/с, местами шквалы могут достигать 25 м/с и более", — говорит синоптик.

А какая будет температура воздуха?

В период с 1 по 4 июля ночью температура воздуха составит от +12 до +19°C, 5-6 июля ночи будут уже теплее: +15...+22°C.

Днем 1 и 2 июля столбики термометров покажут +23...+29°C, 3-го и 4-го ожидается +25...+32°C. Пик жары придется на 5-ое июля: воздух прогреется до +28...+34°C, а в воскресенье будет от +24 до +30°C.