Россиян предупредили об опасности употребления холодного алкоголя в жару
По словам хирурга Александра Умнова, спиртное лишь усиливает жажду
21 мая 2025, 16:30, ИА Амител
Фото: engin akyurt / unsplash.com
Употребление холодных алкогольных напитков в жару на природе может обернуться летальным исходом, заявил "Ленте.ру" хирург Александр Умнов.
По его словам, спиртное не утоляет жажду. Напротив, оно требует большого количества воды для переработки. К тому же в жару организм и так работает на пределе, а крепкие напитки лишь увеличивают нагрузку.
Врач отметил, что на пикнике пьющий человек запросто может получить обезвоживание, упасть в обморок, в том числе от теплового удара, и скончаться в лесу на поляне до приезда медиков.
Ранее Умнов назвал алкогольный напиток, который вреднее водки.
16:36:50 21-05-2025
у меня трешечка славгородского стоит, скоро приеду начну как боинг 747 разгоняться.
еще к пивасЮ сухарей возьму и скумбрии, хирург не против?
17:11:13 21-05-2025
Гость (16:36:50 21-05-2025) у меня трешечка славгородского стоит, скоро приеду начну как... Не против, выезжаю
21:51:20 21-05-2025
Хирург (17:11:13 21-05-2025) Не против, выезжаю... хирург и спирт - близнецы-братья.
17:16:57 21-05-2025
любого алкоголя, в любую погоду!
07:37:24 22-05-2025
Гость (17:16:57 21-05-2025) любого алкоголя, в любую погоду!...
А кто тебя заставляет?
09:53:19 22-05-2025
Гость (07:37:24 22-05-2025) А кто тебя заставляет?...
А таких и заставлять не надо. Там в бошке быстрее дать потомство и сдохнуть. Даже не животные, а просто растения какие-то однолетние или бабочки-однодневки.
23:57:30 22-05-2025
Какие все озлобленные...