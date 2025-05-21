Россиян предупредили об опасности употребления холодного алкоголя в жару

По словам хирурга Александра Умнова, спиртное лишь усиливает жажду

21 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Употребление холодных алкогольных напитков в жару на природе может обернуться летальным исходом, заявил "Ленте.ру" хирург Александр Умнов.

По его словам, спиртное не утоляет жажду. Напротив, оно требует большого количества воды для переработки. К тому же в жару организм и так работает на пределе, а крепкие напитки лишь увеличивают нагрузку.

Врач отметил, что на пикнике пьющий человек запросто может получить обезвоживание, упасть в обморок, в том числе от теплового удара, и скончаться в лесу на поляне до приезда медиков.

Ранее Умнов назвал алкогольный напиток, который вреднее водки.