Среди рисков — цирроз печени и бесплодие

25 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Anthony Torres / unsplash.com

Виски может нанести печени более серьезный вред, чем водка, заявил хирург Александр Умнов в разговоре с news.ru.

По его словам, это связано с особенностью употребления напитка: при смаковании крепкий алкоголь быстро всасывается в ротовой полости, минуя печень, и попадает в кровь. В результате этанол не успевает разрушаться, усиливая токсичное воздействие на организм.

Разбавление виски водой и вовсе повышает риски для здоровья, поскольку провоцирует увеличение объема выпитого, а сочетание напитка с колой добавляет лишние калории.

Регулярное же употребление напитка, по словам Умнова, способно привести к тяжелым заболеваниям, включая цирроз печени, панкреатит, язву желудка, аритмию и энцефалопатию.

Кроме того, в составе виски могут присутствовать опасные вещества – фенол, разрушающий эритроциты и вызывающий дерматит, а также пиридин, который негативно влияет на нервную систему, кожу и репродуктивную функцию у мужчин.

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