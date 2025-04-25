Врач назвал алкогольный напиток, который вреднее водки
Среди рисков — цирроз печени и бесплодие
25 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
Виски может нанести печени более серьезный вред, чем водка, заявил хирург Александр Умнов в разговоре с news.ru.
По его словам, это связано с особенностью употребления напитка: при смаковании крепкий алкоголь быстро всасывается в ротовой полости, минуя печень, и попадает в кровь. В результате этанол не успевает разрушаться, усиливая токсичное воздействие на организм.
Разбавление виски водой и вовсе повышает риски для здоровья, поскольку провоцирует увеличение объема выпитого, а сочетание напитка с колой добавляет лишние калории.
Регулярное же употребление напитка, по словам Умнова, способно привести к тяжелым заболеваниям, включая цирроз печени, панкреатит, язву желудка, аритмию и энцефалопатию.
Кроме того, в составе виски могут присутствовать опасные вещества – фенол, разрушающий эритроциты и вызывающий дерматит, а также пиридин, который негативно влияет на нервную систему, кожу и репродуктивную функцию у мужчин.
Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала самые полезные напитки в жару.
14:39:01 25-04-2025
Я всегда знал что водка полезнее.
14:52:16 25-04-2025
Musik (14:39:01 25-04-2025) Я всегда знал что водка полезнее. ... водка сделана из нефти...виски-паленое
14:59:21 25-04-2025
Гость (14:52:16 25-04-2025) водка сделана из нефти...виски-паленое... Это вы об чем?
Вы поди в КБ с бомжами закупаетесь?
14:52:23 25-04-2025
Ой, ну хорошо, что я его не пью.)))))))))
Что за бред. Смотря какой виски и какого производителя. Если хлебать всё без меры, то никакой печени не хватит. Откуда Вы их берете, этих экспертов диванных????
15:02:26 25-04-2025
Черчиллю расскажите.... 90 лет прожил
15:13:43 25-04-2025
R22 (15:02:26 25-04-2025) Черчиллю расскажите.... 90 лет прожил... Уинстон, ихний, Черчилль, емнип попивал коньячок, а не вискарик и сигары курил, как не в себя..
22:29:39 25-04-2025
Гость (15:13:43 25-04-2025) Уинстон, ихний, Черчилль, емнип попивал коньячок, а не виска... Писец сравнил Черчилля и простых людей Черчилль пил коньяк с вина натурального самое безопасное поило а процессы брожения всегда разные и перегон надо быть ассом по выгонке чтоб безопасный виски был и самогон и голова тогда не болит сам гоняю качество но видел ещё лучше настаивали люди такого качества непил сказка .а потом удевился такого качества а мастер такого напитка помер ещё и здоровье надо и меру
01:01:23 26-04-2025
Гость (15:13:43 25-04-2025) Уинстон, ихний, Черчилль, емнип попивал коньячок, а не виска... Здрасьте. Сэр Уинстон очень виски уважал, причем не какой-нибудь элитный, а вполне демократичные сорта
22:06:09 26-04-2025
R22 (15:02:26 25-04-2025) Черчиллю расскажите.... 90 лет прожил... Сталин ему армянский коньяк самолётом отправил
15:53:57 25-04-2025
Виски это панты и головная боль утром, только водка или чистый спирт.
17:39:11 25-04-2025
ППШариков (15:53:57 25-04-2025) Виски это панты и головная боль утром, только водка или чист... пАнты - это молодые рога у маралов и прочих оленей. Откуда они у человека если его жена верная?.
16:13:06 25-04-2025
Полная чушь...Я по себе пробовал неоднократно, выпивал 0,5 в одного хорошей водки на спирту алфа и 0,5 вискаря бушмилз или джэк дэниэлс, всегда после водки похмелье было кратно тяжелее...делайте выводы, что вреднее!!
17:41:00 25-04-2025
Влад (16:13:06 25-04-2025) Полная чушь...Я по себе пробовал неоднократно, выпивал 0,5 в... Согласен, виски однозначно легче идет и проблем после него меньше намного, также проверено лично.
18:19:32 25-04-2025
Гость (17:41:00 25-04-2025) Согласен, виски однозначно легче идет и проблем после него м... Хирург намекает, что лучше для печени пить водку стаканами, чем смоковать виски или коньяк))
17:39:59 25-04-2025
Амик, откуда вы их всех берёте этих специалистов? ))
00:44:56 26-04-2025
Гость (15:13:43 25-04-2025) Уинстон, ихний, Черчилль, емнип попивал коньячок, а не виска... Черчилль кстати, предпочитал виски, а не коньяк. Коньяк ему присылал Сталин. Он мог иногда выпить этот коньяк, сугубо для разнообразия.
03:36:35 26-04-2025
Блин хорошо что я своё делаю и виски в бочке
07:55:13 26-04-2025
Этот факт ещё раз указывает, что государство наше заботится о здоровье рядовых граждан. Предусмотренная государством зарплата и пенсия не позволяет употреблять такие вредные напитки как виски. Разве это не забота!?
09:06:30 26-04-2025
Зачем публиковать всякий бред неадекватных экспердов
14:34:04 26-04-2025
Полезен в дозах строго до 40гр перед ужином самогон тройного перегона. Как и во всем, нас губит недисциплинированность.
15:12:21 26-04-2025
Михаил (14:34:04 26-04-2025) Полезен в дозах строго до 40гр перед ужином самогон тройного... самогон хоть 20 раз перегони-самогоном и останется...
22:22:48 26-04-2025
По-моему доктор Умнов шарлатан, чего стоит фраза ,,при смаковании крепкий алкоголь быстро всасывается в ротовой полости, минуя печень, и попадает в кровь" диплом явно куплен в переходе метро. Весь алкоголь всасывается в кровь и только потом перерабатывается органами включая печень.
14:17:31 27-04-2025
Владимир (22:22:48 26-04-2025) По-моему доктор Умнов шарлатан, чего стоит фраза ,,при смако... Это не доктор, доктор тут не причем, это полностью написала ТП какая то. Выдумав доктора. Слишком глупо написано.
00:45:34 27-04-2025
Хуже водки лучше нет.
Чем чище яд, тем он эффективнее. Водка – самый чистый и эффективный яд.