Россиян предупредили об опасности употребления холодного пива в жару
Напиток может нанести серьезный вред организму
15 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина призвала не пить пиво в жару. Ее слова приводит "Лента.ру".
Врач объяснила, что этот напиток не утоляет жажду, а усиливает обезвоживание из-за мочегонного эффекта. Через несколько часов после употребления появляются усталость, вялость, головная боль и сильная жажда.
В жару при этом пиво расширяет сосуды, вызывая резкие скачки давления, что повышает риск сердечных проблем. Холодное же пиво дает лишь ложное ощущение прохлады, что увеличивает риск теплового удара.
Если отказаться от пива летом сложно, Хайкина советует ограничиться одним небольшим бокалом и обязательно компенсировать потерю жидкости водой.
Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала полезные напитки в жару.
07:31:15 15-06-2025
Зато приятно!
08:15:03 15-06-2025
Обезвоживает этиловый спирт в составе напитка. Поэтому пьёшь и пить хочется. Этиловый спирт - бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом, которая вызывает сначала возбуждение, а потом паралич нервной системы. (ГОСТ 1972).
09:28:42 15-06-2025
Вы ее видели? Нутрицолога? Сикалка из Тик-тока!
11:04:19 15-06-2025
Убедили- буду пить пиво горячим- вместо чая- да и торкнет сильнее- опять же экономия.
17:05:16 15-06-2025
в пиве куча фито-эстрогенов - ЖЕНСКИХ половых гормонов. Поэтому пивные любители с пузом, задницей и грудью 3го размера, ожирение по женскому типу. Ну и соответственно мужества лишены, либидо ноль. Пейте больше пиво, мужики (или вы уже бабы по гормонам)
18:58:16 15-06-2025
Гость (17:05:16 15-06-2025) в пиве куча фито-эстрогенов - ЖЕНСКИХ половых гормонов. Поэт...
В ЭТОМ пиве нет нефига. Не мели ерунды. А последняя фраза вообще выдает дремучесть и образование, получненное по газете СПИД-инфо