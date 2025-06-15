Напиток может нанести серьезный вред организму

15 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина призвала не пить пиво в жару. Ее слова приводит "Лента.ру".

Врач объяснила, что этот напиток не утоляет жажду, а усиливает обезвоживание из-за мочегонного эффекта. Через несколько часов после употребления появляются усталость, вялость, головная боль и сильная жажда.

В жару при этом пиво расширяет сосуды, вызывая резкие скачки давления, что повышает риск сердечных проблем. Холодное же пиво дает лишь ложное ощущение прохлады, что увеличивает риск теплового удара.

Если отказаться от пива летом сложно, Хайкина советует ограничиться одним небольшим бокалом и обязательно компенсировать потерю жидкости водой.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала полезные напитки в жару.