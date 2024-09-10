Россиян при неоплате услуг ЖКХ будет ожидать неприятный сюрприз

Размер госпошлин при обращении в суд с 9 сентября вырос в большинстве случаев в десять раз

10 сентября 2024, 12:27, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Россиянам, которые накопили долг за неоплату услуг ЖКХ и на кого коммунальщики подадут в суд, придется погасить не только задолженность, но и весьма существенные издержки, в результате чего сумма может вырасти значительно, пишет "Парламентская газета".

Напомним, размер госпошлин при обращении в суд с 9 сентября вырос в большинстве случаев в десять раз и будет зависеть от суммы задолженности.

"При долге от 100 001 до 300 000 рублей пошлина составит 4000 рублей плюс 3% от суммы долга. От 300 001 до 500 000 рублей – 10 000 рублей плюс 2,5% от суммы, превышающей 300 000 рублей. От 500 001 до 1 000 000 рублей – 15 000 рублей плюс 2% от суммы, превышающей 500 000 рублей. От 1 000 001 до 3 000 000 рублей – 25 000 рублей плюс 1% от суммы выше миллиона", – поясняет издание.

Кроме того, есть еще исполнительский сбор. Если исполнительный документ не оплачивается в течение пяти дней, с человека взимают 7% от общей суммы взыскания, но не менее 1000 рублей.

Например, при долге за ЖКУ в размере 5000 рублей при судебном взыскании госпошлина составит 2000 рублей, исполнительский сбор – 1000 рублей. В итоге должнику вместо 5000 рублей придется заплатить 8000 рублей. То есть сумма вырастет в полтора раза.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов рассказал изданию, что в целом по стране задолженность за услуги ЖКХ составляет около 1,4 трлн, примерно половина должников – физлица. Причем, по его словам, не платят те, кто может платить.

Ранее в Союзе потребителей отметили, что резкий рост суммы в платежках за ЖКХ связан с "монополизацией ресурсов и произволом".