Россиян при неоплате услуг ЖКХ будет ожидать неприятный сюрприз
Размер госпошлин при обращении в суд с 9 сентября вырос в большинстве случаев в десять раз
10 сентября 2024, 12:27, ИА Амител
Россиянам, которые накопили долг за неоплату услуг ЖКХ и на кого коммунальщики подадут в суд, придется погасить не только задолженность, но и весьма существенные издержки, в результате чего сумма может вырасти значительно, пишет "Парламентская газета".
Напомним, размер госпошлин при обращении в суд с 9 сентября вырос в большинстве случаев в десять раз и будет зависеть от суммы задолженности.
"При долге от 100 001 до 300 000 рублей пошлина составит 4000 рублей плюс 3% от суммы долга. От 300 001 до 500 000 рублей – 10 000 рублей плюс 2,5% от суммы, превышающей 300 000 рублей. От 500 001 до 1 000 000 рублей – 15 000 рублей плюс 2% от суммы, превышающей 500 000 рублей. От 1 000 001 до 3 000 000 рублей – 25 000 рублей плюс 1% от суммы выше миллиона", – поясняет издание.
Кроме того, есть еще исполнительский сбор. Если исполнительный документ не оплачивается в течение пяти дней, с человека взимают 7% от общей суммы взыскания, но не менее 1000 рублей.
Например, при долге за ЖКУ в размере 5000 рублей при судебном взыскании госпошлина составит 2000 рублей, исполнительский сбор – 1000 рублей. В итоге должнику вместо 5000 рублей придется заплатить 8000 рублей. То есть сумма вырастет в полтора раза.
Депутат Госдумы Сергей Пахомов рассказал изданию, что в целом по стране задолженность за услуги ЖКХ составляет около 1,4 трлн, примерно половина должников – физлица. Причем, по его словам, не платят те, кто может платить.
Ранее в Союзе потребителей отметили, что резкий рост суммы в платежках за ЖКХ связан с "монополизацией ресурсов и произволом".
12:30:49 10-09-2024
А ресурсовики - монополисты рады тарифы повышать. Только вот в суд может подать управляющая компания, у которой порой средств на госпошлину - нет, да и на грамотного юриста- -тоже. Так и копятся неправильно начисленные платежи МУП управляющая компания Смарт тому пример.
12:46:19 10-09-2024
Гость (12:30:49 10-09-2024) А ресурсовики - монополисты рады тарифы повышать. Только вот... Надо переводить население на прямые платежи ресурсовикам. Причем можно сделать довольно просто, разрешить желающим самим, в индивидуальном порядке, не целым домом заключать договоры с поставщиками, без всяких собраний, и не через управляшку.
14:29:27 10-09-2024
Гость (12:46:19 10-09-2024) Надо переводить население на прямые платежи ресурсовикам. Пр... У нас в доме на счет УК только содержание помещений оплачивается,остальное по счетам поставщиков услуг (БГЭС, Водоканал, СТК, Экосоюз и т.д.)
15:37:44 10-09-2024
Гость (14:29:27 10-09-2024) У нас в доме на счет УК только содержание помещений оплачива... Может, вы живете в новом доме. У нас БГЭС и Газпром отдельно, остальное через УК. Хотелось бы оплачивать отдельно, но узнавали в Водоканале, что только по решению общего собрания , индивидуально нельзя. В старом доме, где много квартир сдается, собрать голоса против УК практически невозможно( а УК выгодно аккумулировать деньги и не сразу отдавать ресурсовикам). Собственники таких помещений не будут возникать, они просто больше денег берут с квартирантов. Хотя если электрики и газовики сами собирают деньги, значит, им выгодна плата в полном объеме. А тому же Водоканалу и остальным, получается, выгодно , что деньги до них не доходят, стопорятся в УК.
09:03:01 11-09-2024
Гость (15:37:44 10-09-2024) Может, вы живете в новом доме. У нас БГЭС и Газпром отдель... Старый дом в центре.
13:13:53 10-09-2024
Гость (12:30:49 10-09-2024) А ресурсовики - монополисты рады тарифы повышать. Только вот... плохо вы знаете практику. Да, управляющая редко подает в суд, ей проще долги на соседей раскидать, которые платят. Это как банки, долги "хитро...ых" банкротов закладываются в %% добросовестным плательщикам
12:35:03 10-09-2024
Например, при долге за ЖКУ в размере 5000 рублей при судебном взыскании госпошлина составит 2000 рублей, исполнительский сбор – 1000 рублей. В итоге должнику вместо 5000 рублей придется заплатить 8000 рублей. То есть сумма вырастет в полтора раза.///////////////
А если коммунальщики не докажут, что граждане должны 5000р, то сами подарят государству 3000 рублей! Плюс оплата услуг адвоката , нанятого собственником. Возьмём минимум, 10000р. В итоге коммунальщики попадут на 13000, пытаясь взыскать 5000. То есть сумма минуса вырастет в два с половиной раза.
13:06:31 10-09-2024
Гость (12:35:03 10-09-2024) Например, при долге за ЖКУ в размере 5000 рублей при судебно... Вы попробуйте им доказать что не верблюд
13:19:12 10-09-2024
Гость (13:06:31 10-09-2024) Вы попробуйте им доказать что не верблюд... Доказала! Как миленькие, заплатили госпошлину, даже за моего адвоката! И всем советую не спускать с рук управляшкам, обращаться к грамотным юристам, разбирающимся в сфере ЖКХ. Потому что платить за каждые "хотелки" управляшек смысла нет, у них только аппетит растет.
13:23:37 10-09-2024
Платите вовремя и все будет нормально
14:42:44 10-09-2024
Надо сво делать со всеми этими жко компаниями аферистами.У людей трудный выбор либо питаться либо платить за комуналку и "крякнвть" но не должником.