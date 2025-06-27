Россиян призвали не охлаждаться алкоголем в жару

На морозе спиртное тоже пить не стоит

27 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Употребление холодного алкоголя в жару может привести к перегреву и ухудшению самочувствия, сообщила "Газете.ру" гастроэнтеролог Елена Бутенко.

По ее словам, даже небольшие дозы спиртного расширяют сосуды, и человек начинает ощущать тепло. Тем самым охлаждения не происходит даже от холодного пива или вина. А при увеличении дозы возможен сосудистый спазм, что грозит нарушением кровообращения и головной болью.

В результате, употребляя алкоголь в жару, можно перегреться гораздо быстрее и получить "тепловой" удар.

На морозе эффект обратный: сосуды тоже расширяются, возникает ощущение мнимого тепла. Но кровь приливает к коже, и тепло быстро теряется. В итоге кожные сосуды перестают реагировать на холод и можно быстро замерзнуть.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала полезные напитки в жару.