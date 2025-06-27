Россиян призвали не охлаждаться алкоголем в жару
На морозе спиртное тоже пить не стоит
27 июня 2025, 14:20, ИА Амител
Употребление холодного алкоголя в жару может привести к перегреву и ухудшению самочувствия, сообщила "Газете.ру" гастроэнтеролог Елена Бутенко.
По ее словам, даже небольшие дозы спиртного расширяют сосуды, и человек начинает ощущать тепло. Тем самым охлаждения не происходит даже от холодного пива или вина. А при увеличении дозы возможен сосудистый спазм, что грозит нарушением кровообращения и головной болью.
В результате, употребляя алкоголь в жару, можно перегреться гораздо быстрее и получить "тепловой" удар.
На морозе эффект обратный: сосуды тоже расширяются, возникает ощущение мнимого тепла. Но кровь приливает к коже, и тепло быстро теряется. В итоге кожные сосуды перестают реагировать на холод и можно быстро замерзнуть.
Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала полезные напитки в жару.
14:22:42 27-06-2025
Так его не пить надо, а обтираться
14:31:09 27-06-2025
Я не понимаю таких статей. Спиртное в магазине продаётся свободно? Да. Какого чёрта вы запрещаете пить когда хочется, в том числе и в жару? Все взрослые люди, и мнение какой-то абстрактной Бутенко, которую никто не знает и которая не является ни для кого авторитетом, не волнует абсолютно.
Пусть она дома табуретке что-то советует.
15:37:40 27-06-2025
1 (14:31:09 27-06-2025) Я не понимаю таких статей. Спиртное в магазине продаётся сво... Да никто ничего не запрещает. Это просто советы суицидникам. А вот табуретки не у всех дома есть.
21:06:21 27-06-2025
1 (14:31:09 27-06-2025) Я не понимаю таких статей. Спиртное в магазине продаётся сво... да пейте, вы умрете просто к 40 годам. или инсульт долбанет. таких героев с энцефалопатией в реанимациях (место занимают сволочи) куча в городе
14:58:44 27-06-2025
"Только русский человек выпив в тридцатиградусную летнюю жару теплой водки может затянуть Ой мороз мороз не морозь меня " (с)
15:15:02 27-06-2025
Водку? теплую? из мыльницы? - буду!
17:57:59 27-06-2025
Пивом, да не охладиться ? Грех то какой :-)
21:07:14 27-06-2025
ну вот все алкалоиды отписались... это как нар*омана просить не впиливаться ...старнная статья