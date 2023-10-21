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Россиян призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и агентам приостановить продвижение и продажу туристских продуктов в эту зону

21 октября 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданами воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях до нормализации обстановки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также министерство призвало туроператоров и турагентов приостановить продвижение и продажу туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в эти страны.

Путешественникам, которые уже находятся в указанной зоне, посоветовали проявлять осторожность и следить за сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. С тех пор обстрелы не утихают ни на день. По данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей. 

Туризм Израиль Палестина
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Комментарии 1

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Гость

22:51:41 21-10-2023

Пусть на Дальний восток валят, в Биробиджан. Там евреям специально место отвели. Арабы просили, им не дали. А евреям, пожалуйста.

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