Россиян с небольшим доходом предложили освободить от НДФЛ

Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета

06 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить наименее обеспеченных граждан от налога на доход физических лиц, пишет "Парламентская газета".

"Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, ежемесячный доход которых не превышает 30 тысяч рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тысяч рублей, получить вплоть до 46 800 рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет НДФЛ", – отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении части НДФЛ семьям с детьми. Amic.ru рассказал, как получить вычет.