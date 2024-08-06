Россиян с небольшим доходом предложили освободить от НДФЛ
Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета
06 августа 2024, 11:40, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить наименее обеспеченных граждан от налога на доход физических лиц, пишет "Парламентская газета".
"Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, ежемесячный доход которых не превышает 30 тысяч рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тысяч рублей, получить вплоть до 46 800 рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет НДФЛ", – отмечает издание.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении части НДФЛ семьям с детьми. Amic.ru рассказал, как получить вычет.
12:00:07 06-08-2024
Лет 8 назад в Бийске два свежих жыпа лексуса столкнулись. Оказалось обе водительницы безработные. Думаю, что и освобождаться от НДФЛ такие же будут, а работяги, как платили по полной, так и будут.
12:08:19 06-08-2024
Смысл этой новости? Обычный популизм ЛДПР. Уже отклонили - "В заключении Правительства РФ на этот законопроект указано, что в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ доходы от НДФЛ зачисляются в федеральный, региональные и местные бюджеты. В кабмине отметили, что реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы страны. При этом источники компенсации указанных выпадающих доходов авторами инициативы не определены."
12:26:46 06-08-2024
Велосипед изобретают. Подняли НДФЛ - при этом одновременно надо было установить необлагаемый минимум. И все. Но это ж какого дохода казна лишится) Так что платить будут все.
16:01:13 06-08-2024
Зачем я не пойму государству поддерживать людей которые НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ?
Лучше бы поддерживать людей, которые ДЕЛАЮТ МНОГО и поэтому имеют достойный доход!