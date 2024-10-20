Россиян ждет одна индексация пенсии вместо двух

Но сразу на 7,3%

20 октября 2024, 10:40, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613

Повышение пенсий с 1 января на 7,3% – это положительный момент для пенсионеров, поскольку они сразу начнут получать больше. Однако это также может привести к ускорению инфляции. Об этом "Прайму" сообщил Александр Арский, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ.

Изначально планировалось провести двойную индексацию пенсий – в феврале и апреле. Однако от этой идеи отказались. Вместо этого пенсии будут проиндексированы сразу с 1 января на 7,3%, что соответствует уровню инфляции.

С одной стороны, это хорошо, потому что пенсионеры сразу получат выплаты большего размера. Однако это также может привести к росту цен в ожидании повышенного спроса на товары и лекарства.