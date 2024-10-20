Россиян ждет одна индексация пенсии вместо двух
Но сразу на 7,3%
20 октября 2024, 10:40, ИА Амител
Повышение пенсий с 1 января на 7,3% – это положительный момент для пенсионеров, поскольку они сразу начнут получать больше. Однако это также может привести к ускорению инфляции. Об этом "Прайму" сообщил Александр Арский, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ.
Изначально планировалось провести двойную индексацию пенсий – в феврале и апреле. Однако от этой идеи отказались. Вместо этого пенсии будут проиндексированы сразу с 1 января на 7,3%, что соответствует уровню инфляции.
С одной стороны, это хорошо, потому что пенсионеры сразу получат выплаты большего размера. Однако это также может привести к росту цен в ожидании повышенного спроса на товары и лекарства.
"В условиях низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, вызванной мораторием на проверки бизнеса, все постараются воспользоваться ситуацией", – отметил Александр Арский.
10:54:22 20-10-2024
В связи с повышением советским пенсионерам пенсии на 7,3 % "все постараются воспользоваться ситуацией".
12:04:23 20-10-2024
Ну да, пенсы на эту 1000 всё и скупят
12:42:38 20-10-2024
уровню инфляции соответствует как минимум 17, а не 7 процентов
15:30:59 20-10-2024
Инфляция по статистике даже...не говоря про реальную уже 9% ..это что индексация ниже её..даже врать не умеют
17:18:58 20-10-2024
Так если инфляция 7,3% - тогда зачем ставка рефинансирования 20%!!!! Или инфляция явно больше и ЦБ об этом хорошо осведомлен или в ЦБ сидят идиоты, которые держат такую большую разницу между инфляцией и ставкой рефинансирования, которая сама по себе увеличивает инфляционные процессы...
И где же забота о человеке, о которой говорил весной президент, если повышение пенсии только компенсирует инфляцию, а не уменьшает разрыв между бедными и богатыми???
19:32:26 20-10-2024
Я пенс. И совсем не радует эта предстоящая индексация. 25 % - было бы другое дело.
20:38:32 20-10-2024
Какая же это прибавка, один раз сходить в магазин прибавки ещё не было а в магазинах уже всё подорожало, и при чем на самые ходовые товары, молоко, творог, масло.... Так что это не прибавка а смех
21:05:05 20-10-2024
несчастные люди
20:12:30 21-10-2024
Было бы честнее, если вообще не индексировали, чем такая подачка! Забота о пенсионерах и детях - это лицо государства! Судя по уровню жизни наших пенсионеров - лицо государства...
21:48:35 21-10-2024
Инфляция это, когда все товары дорожают, кроме товара рабочая сила, или заработная плата за труд. Капитализм однако, чему удивляться.
01:30:02 22-10-2024
Как были жулики при власти в 90-е, так и остались. Живут хорошо у нас только те, кто много ворует.