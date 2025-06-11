Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в 2025 году
Зато после нее будет сразу три выходных
11 июня 2025, 12:40, ИА Амител
Фото: Thomas Lefebvre / unsplash.com
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября 2025 года, сообщила агентству "Прайм" замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
По ее словам, изменение связано с переносом выходного с 1 на 3 ноября.
"Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", – отметила специалист.
После продолжительной трудовой недели будет три выходных дня – 2, 3 и 4 ноября (День народного единства), добавила Захаренкова.
В связи с празднованием Дня России выходные продлятся с 12 по 15 июня.
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