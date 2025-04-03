Россиянам начнут ограничивать доступ к "Госуслугам" за подозрительные действия

Пользователю не дадут войти в чувствительные разделы в течение 72 часов

03 апреля 2025, 17:50, ИА Амител

Портал госуслуг / Фото: Наталья Чернохатова / ТАСС

Россиянам начнут ограничивать доступ к содержащим финансовую информацию разделам на "Госуслугах" при обнаружении подозрительной активности в аккаунте. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Как отметили в министерстве, нововведение направлено на борьбу с мошенниками.

"Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа", – сказано в сообщении.

Прежде всего, будут ограничивать доступ к разделам "Доходы и налоги", "Работа и пенсия" и "Льготы и выплаты". При подозрении на взлом аккаунта также ограничат возможность войти с помощью "Госуслуг" на чувствительные ресурсы.

"Нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ", – указали в министерстве.

В Минцифры напомнили, что злоумышленники могут получить доступ к чужому аккаунту на "Госуслугах" только в том случае, если пользователь сам назовет данные для входа – как правило, код из СМС. Но теперь мошенникам не удастся получить интересующие их сведения, а у их жертвы будет 72 часа, чтобы вернуть учетную запись.