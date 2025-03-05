Кредитные карты россиян начали закрывать

Банки закрывают кредитки клиентов, установивших самозапрет

05 марта 2025, 21:35, ИА Амител

Пластиковые карты / Фото: amic.ru

Российские банки начали закрывать неактивированные кредитные карты клиентов, установивших самозапрет на кредиты и займы. Скриншот уведомления от Т-Банка опубликовал Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".

"У вас стоит самозапрет на кредиты – закрыли вашу карту по закону 353-ФЗ", – сказано в сообщении.

Банк предложил клиенту снять ограничение через "Госуслуги" и через 15 дней подать заявку на новую кредитную карту.

Как сообщают "Банки.ру", в Т-Банке пояснили, что закрываются только те кредитные карты, которые не были активированы, то есть по ним не совершено ни одной расходной операции.

"Активированные кредитные карты продолжают действовать, на них самозапрет не распространяется", – заявили в банке.

Также аналитик Артур Хачатрян уточнил, что самозапрет не касается действующих потребительских кредитов и активированных кредитных карт. Закрытие неактивированных карт связано с тем, что их активация после введения запрета может быть расценена как получение новых заемных средств.

Эксперт отметил, что доступ к деньгам по кредитной карте появляется только после ее активации, что делает такие карты потенциальным нарушением установленного клиентом запрета.

Напомним, сервис заработал 1 марта. Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, а ограничения могут быть частными или полными. Клиент может запретить оформление дистанционных займов, но при личном присутствии в банке или МФО ему разрешат заключить договор. Такая возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами и уже заключенными договорами.