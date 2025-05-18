Россиянам напомнили о штрафах до 30 тысяч рублей за неправильный выгул собак
Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать при выгуле питомца
18 мая 2025, 16:00, ИА Амител
При выгуле домашних животных за нарушение ряда правил россиян могут оштрафовать, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
За исключением собак-проводников, помогающих людям с ограниченными возможностями, при выгуле пушистых друзей необходимо соблюдать следующие требования:
- не выгуливать животное вне мест, разрешенных для выгула;
- исключить неконтролируемые передвижения животного вне зоны выгула;
- убирать продукты жизнедеятельности питомца.
Потенциально опасную собаку нельзя выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Перечень таких пород утвержден правительством. Исключением считается ситуация, когда питомец находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину.
"За несоблюдение требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф: для граждан – в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц , от 15 до 30 тысяч рублей", – отметил юрист.
Ранее россиян предупредили о штрафах за животных на дачном участке.
16:00:58 18-05-2025
Кто б их ещё штрафовал-то?
16:20:15 18-05-2025
Когда ликвидирует "зверинец" в районе Народного рынка на Космонавтов? Там все собаками угажено. И стойкая вонь псины! Это никак не подпадает под закон? Собаки типа кастрированы, но все же неистово плодятся. От святого собачьего духа видимо.
19:42:34 18-05-2025
Долой какие бы то ни было новые штрафы в необъятный карман государства: если кто-то пострадает от агрессивной собаки, то пусть её хозяин напрямую, безо всякого алчного посредника оперативно возместит реальный, а не "предвосхищаемый" ущерб, нанесённый здоровью жертвы, в размере, определяемом тяжестью последствий (при базовом минимуме в 30 тысяч рублей)! Это станет не только грозным предостережением для владельцев кусачих питомцев, но и худо-бедно сносным утешением для потерпевших!
22:35:36 18-05-2025
Гость (19:42:34 18-05-2025) Долой какие бы то ни было новые штрафы в необъятный карман г... Суд обязателен, а это дело государства. Осудить, и расстрелять. Чтобы все было по закону. А иначе это что ж?
20:24:06 18-05-2025
псины засрали всё вокруг. за детей страшно. кругом фикалии собачьи.
20:37:58 18-05-2025
Беспощадно штрафовать как сидоровых коз! Установить минимум тысяч 300!
08:35:06 19-05-2025
Как тонко переврано...Правильно читать - не выгуливать в местах, запрещенных для выгула. Т.е. можно везде, где не запрещено...А главное еще и само понятие "выгуливать"...Это не значит, что нельзя пройти с собакой на поводке и в наморднике по детской площадке.
13:57:43 19-05-2025
Дюша (08:35:06 19-05-2025) Как тонко переврано...Правильно читать - не выгуливать в мес... и правильно, что нельзя!! нечего с вашими псами там делать! кому в голову-то такое приходит? это ненормально для здорового человека переть собак на дет. площадку
16:16:15 19-05-2025
Гость (13:57:43 19-05-2025) и правильно, что нельзя!! нечего с вашими псами там делать! ... Читать не пробовали? НИКТО МНЕ НЕ ЗАПРЕЩАЕТ пройти с собакой через детскую площадку. Пройти - это не "выгул"... У нас во дворе по другому и выйти нельзя, кругом дети...И что? По воздуху летать? Я уже молчу, что несоблюдение требований к содержанию - это не про выгул. Отдельный вопрос к АДминистрациям всех мастей...Когда в городе наконец появятся организованные места для выгула собак? И не одно на весь город, а шаговой доступности.
13:36:31 19-05-2025
Какахи вам помешали, дождик прошел и нет каках и трава зеленее, а вот полторахи ваши пивные да пакеты и прочий мусор ни каким дождем не смоешь загажено все на столько что каках собачьих не видно.
15:31:28 19-05-2025
Гость (13:36:31 19-05-2025) Какахи вам помешали, дождик прошел и нет каках и трава зелен... Полторахи, битое стекло и бычки - это совсем другое!!! Это святое, его не трожь!! Это скрепы чьи-то!!
15:31:51 19-05-2025
Гость (13:36:31 19-05-2025) Какахи вам помешали, дождик прошел и нет каках и трава зелен... Почитаешь, дак и людям справлять нужду модно, дождь то идёт!