Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать при выгуле питомца

18 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Собака на улице Барнаула / Фото: amic.ru

При выгуле домашних животных за нарушение ряда правил россиян могут оштрафовать, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

За исключением собак-проводников, помогающих людям с ограниченными возможностями, при выгуле пушистых друзей необходимо соблюдать следующие требования:

не выгуливать животное вне мест, разрешенных для выгула;

исключить неконтролируемые передвижения животного вне зоны выгула;

убирать продукты жизнедеятельности питомца.

Потенциально опасную собаку нельзя выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Перечень таких пород утвержден правительством. Исключением считается ситуация, когда питомец находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину.

"За несоблюдение требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф: для граждан – в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц , от 15 до 30 тысяч рублей", – отметил юрист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за животных на дачном участке.