Россиянам назвали главную ошибку, мешающую похудеть

Отсутствие баланса в рационе может привести к разным последствиям

16 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Диеты, при которых люди отказываются от углеводов, белков или жиров, не только вредно отражаются на здоровье, но и могут привести к набору дополнительного веса, рассказала "Российской газете" врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

"Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, нехватке витаминов и минералов и другим последствиям", – предупредила Павлова.

Например, недостаток белка приводит к отекам, кожа теряет эластичность, появляются морщины. При этом сам белок организм будет брать из мышц, если не сможет получать его с пищей.

Если исключить углеводы, организму не будет хватать энергии. Главное последствие недостатка углеводов – гипогликемия, а низкий уровень глюкозы в крови приводит к слабости, головокружениям, тошноте и дрожи в руках.

️При недостатке жиров в организме повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней.

Напомним, по рекомендации Минздрава РФ каждый прием пищи должен содержать примерно 40% углеводов, 30% белков и 30% жиров.

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