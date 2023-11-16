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Россиянам назвали главную ошибку, мешающую похудеть

Отсутствие баланса в рационе может привести к разным последствиям

16 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Диеты, при которых люди отказываются от углеводов, белков или жиров, не только вредно отражаются на здоровье, но и могут привести к набору дополнительного веса, рассказала "Российской газете" врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

"Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, нехватке витаминов и минералов и другим последствиям", – предупредила Павлова.

Например, недостаток белка приводит к отекам, кожа теряет эластичность, появляются морщины. При этом сам белок организм будет брать из мышц, если не сможет получать его с пищей.

Если исключить углеводы, организму не будет хватать энергии. Главное последствие недостатка углеводов – гипогликемия, а низкий уровень глюкозы в крови приводит к слабости, головокружениям, тошноте и дрожи в руках.

️При недостатке жиров в организме повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней.

Напомним, по рекомендации Минздрава РФ каждый прием пищи должен содержать примерно 40% углеводов, 30% белков и 30% жиров.

Ранее врач-эндокринолог Анастасия Иванова рассказала, почему опасно голодать ради похудения.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 2

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Гость

14:42:10 16-11-2023

Баланс? вы цены видели? одна гречка в рационе.

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Светлана

16:49:39 16-11-2023

Первая ошибка - у людей нет этих специальных знаний. Поэтому кто во что горазд питается. Ну, цены, само собой.

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