Россиянам назвали операции с деньгами, вызывающие подозрения у банка и налоговиков
Банки передают налоговикам данные о подозрительных операциях клиентов
10 ноября 2023, 10:52, ИА Амител
Банки предоставляют налоговой инспекции информацию о движении средств по счету, рассказал "Прайму" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Прежде всего, это касается единоразовых переводов на сумму около 600 тысяч рублей и выше. Банк уведомит ФНС, даже если деньги переводятся на свой собственный счет, например, в другом банке.
Касается это и операций по сделкам с недвижимостью, превышающих 3 млн рублей.
Также налоговая попросит объяснений, если деньги возвращаются со счета мобильного оператора в размере более 100 тысяч рублей.
Что вызывает подозрение:
- если на счете ежедневно совершается более 30 операций по поступлению, переводу и снятию денег;
- если движение по счету более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
- если остаток по счету в конце дня менее 10% от объема проходящих средств;
- если нет бытовых операций – покупки в магазине или оплата ЖКУ, при этом счет используется только для получения, снятия и перевода денег;
- если зачисление средств и списание производится в течение 12 часов;
- если перевод пришел от гражданина иностранного государства или со счета в другом государстве.
Ранее эксперт назвал причину неожиданной блокировки банковской карты: некоторые действия клиента банка могут вызвать у искусственного интеллекта подозрения.
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