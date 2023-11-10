Банки передают налоговикам данные о подозрительных операциях клиентов

10 ноября 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банки предоставляют налоговой инспекции информацию о движении средств по счету, рассказал "Прайму" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Прежде всего, это касается единоразовых переводов на сумму около 600 тысяч рублей и выше. Банк уведомит ФНС, даже если деньги переводятся на свой собственный счет, например, в другом банке.

Касается это и операций по сделкам с недвижимостью, превышающих 3 млн рублей.

Также налоговая попросит объяснений, если деньги возвращаются со счета мобильного оператора в размере более 100 тысяч рублей.

Что вызывает подозрение:

если на счете ежедневно совершается более 30 операций по поступлению, переводу и снятию денег;

если движение по счету более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц;

если остаток по счету в конце дня менее 10% от объема проходящих средств;

если нет бытовых операций – покупки в магазине или оплата ЖКУ, при этом счет используется только для получения, снятия и перевода денег;

если зачисление средств и списание производится в течение 12 часов;

если перевод пришел от гражданина иностранного государства или со счета в другом государстве.

Ранее эксперт назвал причину неожиданной блокировки банковской карты: некоторые действия клиента банка могут вызвать у искусственного интеллекта подозрения.