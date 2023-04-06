Россиянам назвали особенности секса в пенсионном возрасте

Если есть проблемы со здоровьем – не беда, можно обсудить их с врачом, а после вместе с любимым человеком найти приемлемые варианты

06 апреля 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Люди, которым более 60 лет, получают глубокое и продолжительное удовольствие от интимных отношений благодаря опыту и уверенности в себе, рассказал "Ленте.ру" психолог Ильмир Такаев.

Эксперт отметил, что у людей в возрасте меняется психологическое восприятие секса. Они могут испытывать большую эмоциональную связь с партнёром, повышенное чувство близости и удовлетворения.

Однако бывает, что некоторые пожилые люди могут чувствовать страх или тревогу перед близостью.

"Общайтесь с партнёром. Говорите о своих чувствах и опасениях, чтобы вместе найти решения проблем", – посоветовал Такаев, добавив, что психологические аспекты индивидуальны и меняются в зависимости от личных обстоятельств.

Также неудобства могут доставить возможные физические ограничения. Но не стоит стесняться в таких случаях обращаться за помощью.

"Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на способность заниматься сексом, обсудите их с врачом", – указал психолог.

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