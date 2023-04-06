Россиянам назвали особенности секса в пенсионном возрасте
Если есть проблемы со здоровьем – не беда, можно обсудить их с врачом, а после вместе с любимым человеком найти приемлемые варианты
06 апреля 2023, 06:41, ИА Амител
Люди, которым более 60 лет, получают глубокое и продолжительное удовольствие от интимных отношений благодаря опыту и уверенности в себе, рассказал "Ленте.ру" психолог Ильмир Такаев.
Эксперт отметил, что у людей в возрасте меняется психологическое восприятие секса. Они могут испытывать большую эмоциональную связь с партнёром, повышенное чувство близости и удовлетворения.
Однако бывает, что некоторые пожилые люди могут чувствовать страх или тревогу перед близостью.
"Общайтесь с партнёром. Говорите о своих чувствах и опасениях, чтобы вместе найти решения проблем", – посоветовал Такаев, добавив, что психологические аспекты индивидуальны и меняются в зависимости от личных обстоятельств.
Также неудобства могут доставить возможные физические ограничения. Но не стоит стесняться в таких случаях обращаться за помощью.
"Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на способность заниматься сексом, обсудите их с врачом", – указал психолог.
Ранее россиянам рассказали, почему секс после 40 лет превращается в "открытый космос".
07:24:38 06-04-2023
Виагра?
08:19:37 06-04-2023
Гость (07:24:38 06-04-2023)Виагра?... Пробую ответить
08:18:44 06-04-2023
Не многие у нас доживают до пенсионного возраста...
08:20:14 06-04-2023
А другие кнопки не работают
08:42:37 06-04-2023
А виагра вредно, есть медики, кто знает? В 39 лет эффект был офигительный, но страшновато, вдруг это вредно
08:48:35 06-04-2023
Гость (08:42:37 06-04-2023)А виагра вредно, есть медики, кто знает? В 39 лет эффект был... У тебя в 39 лет уже не робит? Без виагры.
09:10:46 06-04-2023
У тебя в 39 лет уже не робит? Без виагры --- Ну не надо тут рассказывать, что ты можешь 8 раз за ночь. С виагрой и без виагры робит по разному. Ты попробуй и почувствуешь разницу. Только я не знаю, вредно или нет
10:32:19 06-04-2023
Гость (09:10:46 06-04-2023)У тебя в 39 лет уже не робит? Без виагры --- Ну не надо тут ... можно не успеть разницу почувствовать- сердечко разорвется и ага.
09:07:22 06-04-2023
Гость (08:42:37 06-04-2023)А виагра вредно, есть медики, кто знает? В 39 лет эффект был... грустно, когда в 39 лет только со стимуляторами
09:11:56 06-04-2023
Гость (09:07:22 06-04-2023)Гость (08:42:37 06-04-2023)А виагра вредно, есть медики, кто... У него партнер бородатый был. ))))
09:17:59 06-04-2023
Гость (09:11:56 06-04-2023)Гость (09:07:22 06-04-2023)Гость (08:42:37 06-04-2023)А виаг... Одноклассница. Причем офигительная. Хотелось произвести впечатление. Она до сих пор думает, что у мужиков так должно быть всегда
10:02:28 06-04-2023
Гость (09:17:59 06-04-2023)Гость (09:11:56 06-04-2023)Гость (09:07:22 06-04-2023)Гость ... заездил бабу до полусмерти?
12:27:07 06-04-2023
Гость (09:17:59 06-04-2023) Одноклассница. Причем офигительная. Хотелось произвести впеч... Она до сих пор думает, что у мужиков так должно быть всегда(c) ----------- а ты у офигительной одноклассницы в 39 лет первый был? вау!!! красотка та еще, наверное. Раз до сорокета никто на нее не польстился, кроме тебя. И то на стимуляторах
09:04:13 06-04-2023
Вообще-то, для мужчин секс после 60 разрушителен! По теме есть множество книг и научных медицинских публикаций. Более того, полное воздержание без так называемого самоудовлетворения с переходом на веганскую диету позволяет вылечить даже неизлечимый современной медициной простатит. Но для этого нужна недюженная сила воли. Что касается виагры и прочих стимуляторов - это гарантированный рак простаты.
09:12:22 06-04-2023
По секрету (09:04:13 06-04-2023)Вообще-то, для мужчин секс после 60 разрушителен! По теме ес... Врач? Или одна бабушка сказала?
09:53:31 06-04-2023
Гость (09:12:22 06-04-2023)По секрету (09:04:13 06-04-2023)Вообще-то, для мужчин секс п... бабушка сказала чтобы ее дедушка боялся)))
10:31:07 06-04-2023
По секрету (09:04:13 06-04-2023)Вообще-то, для мужчин секс после 60 разрушителен! По теме ес... а инфаркт еще гарантированней
12:15:18 06-04-2023
По секрету (09:04:13 06-04-2023) Вообще-то, для мужчин секс после 60 разрушителен! По теме ес... Понятно, веган очнулся, опять понес свою пургу. Хочешь жрать свою траву - жри, но к другим, нормальным людям не лезь со своим враньем.
13:44:45 06-04-2023
Все хорошо! Но в меру...! Запишите где-нибудь, а то забудете.