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Россиянам рассказали, почему иногда полезно "продавать жену или мужа"

В первую очередь придётся написать хорошее рекламное объявление

11 марта 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врач-психиатр Инна Дьякова предложила необычную игру супругам, которые начали раздражать друг друга, пишет "Победа26".

Дьякова отметила, что сейчас "модные" психологи советуют людям расставаться, когда они начинают раздражать друг друга.

"Я с таким подходом не согласна. У психологов есть такая игра "Продай своего мужа" или "Продай свою жену". Надо написать рекламное объявление, убедительно рассказав о лучших качествах, присущих вашему партнёру", – рассказала медик.

Она пояснила, что такое объявление поможет посмотреть по-новому на человека, вспомнить угасшие чувства и снова разбудить страсть.

Ранее россиянам рассказали, почему секс после 40 лет превращается в "открытый космос".

Комментарии 5

  • У психиатра весеннее обострение?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у психиатров обострений не бывает.Как и у психологов.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Мой психолог этой весной повесился :(
    11 марта, Гость   Ответить
  • Ха-ха, как в том мультике про разрекламированную корову! Потом скажет: "Такая корова нужна самому!"
    11 марта, Гость   Ответить
  • Продать… А деньги от продажи пустить на покупку нового? Так себе выгода…
    12 марта, Гость   Ответить
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