Россиянам рассказали, почему иногда полезно "продавать жену или мужа"

В первую очередь придётся написать хорошее рекламное объявление

11 марта 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-психиатр Инна Дьякова предложила необычную игру супругам, которые начали раздражать друг друга, пишет "Победа26".

Дьякова отметила, что сейчас "модные" психологи советуют людям расставаться, когда они начинают раздражать друг друга.

"Я с таким подходом не согласна. У психологов есть такая игра "Продай своего мужа" или "Продай свою жену". Надо написать рекламное объявление, убедительно рассказав о лучших качествах, присущих вашему партнёру", – рассказала медик.

Она пояснила, что такое объявление поможет посмотреть по-новому на человека, вспомнить угасшие чувства и снова разбудить страсть.

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