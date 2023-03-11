Россиянам рассказали, почему иногда полезно "продавать жену или мужа"
В первую очередь придётся написать хорошее рекламное объявление
11 марта 2023, 06:45, ИА Амител
Врач-психиатр Инна Дьякова предложила необычную игру супругам, которые начали раздражать друг друга, пишет "Победа26".
Дьякова отметила, что сейчас "модные" психологи советуют людям расставаться, когда они начинают раздражать друг друга.
"Я с таким подходом не согласна. У психологов есть такая игра "Продай своего мужа" или "Продай свою жену". Надо написать рекламное объявление, убедительно рассказав о лучших качествах, присущих вашему партнёру", – рассказала медик.
Она пояснила, что такое объявление поможет посмотреть по-новому на человека, вспомнить угасшие чувства и снова разбудить страсть.
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