Россиянам назвали правила для здорового долголетия
В частности, нутрициолог советует избегать алкоголя
01 июня 2025, 07:30, ИА Амител
От того, что человек ест, зависят его моральное и физическое состояние, работоспособность, наличие хронических заболеваний и продолжительность жизни, заявила "Ленте.ру" нутрициолог Ксения Уваровская.
По ее словам, главный принцип здорового питания – баланс между вкусной, разнообразной и полезной пищей и любимыми лакомствами. Избыток соли и сахара вреден: соль нарушает работу почек и печени, способствует вымыванию кальция и отекам, а сахар повышает риск ожирения, атеросклероза и метаболических нарушений. Чаще всего их избыток связан с фастфудом, полуфабрикатами, энергетиками, сладкими напитками и покупными соусами.
Для долгой жизни также стоит избегать алкоголя, который вызывает болезни нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и пищеварительной систем, ухудшает память, концентрацию и умственную работоспособность, особенно у пожилых.
Ранее врач призвал россиян заниматься сексом для продления молодости.
08:36:11 01-06-2025
избегать алкоголя, который вызывает болезни нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и пищеварительной систем, ухудшает память, концентрацию и умственную работоспособность, особенно у пожилых.------- хороший виски в небольших дозах для пожилых - с точностью до наоборот! Проверено на себе. А вот бормотуха разная да в неадекватных дозах, видимо, да.
11:11:19 01-06-2025
Почему бы не взять опыт других стран, как они бросают пить. Всё уже придумано и продумано. Отстали уже лет на 50. Бухать у нас почему-то еще круто и весело и поддерживается государством.
11:28:38 01-06-2025
Выпивать прекратил только изза дрянного качества алкоголя. Спирт сделанный из нефти дрянь. При СССР вспомните Пшеничную производства Камня на Оби... А Барнаульского ЛВЗ... Бутылки может и не красивые и не облепленные всякими марками зато содержимое прекрасно. Первые три стопочки-становится тепло и приятно. Опьянение приятное! А счас три стопаря этой козлячки дернешь-как пыльным мешком по башке.
13:58:35 01-06-2025
Костя (11:28:38 01-06-2025) Выпивать прекратил только изза дрянного качества алкоголя. С... Костя, ты тогда был молод и тебе казалась ЛВЗ, это мед по усам течет, а сейчас твоя организма поистрепалась и формула С2Н5ОН, хоть из дерма, хоть из нефти одна и таже.
15:51:52 01-06-2025
Костя (11:28:38 01-06-2025) Выпивать прекратил только изза дрянного качества алкоголя. С... А если б водку гнать не из опилок.......?
16:54:36 01-06-2025
Костя (11:28:38 01-06-2025) Выпивать прекратил только изза дрянного качества алкоголя. С... Пробовал каменскую водку году в 1994. Это просто жесть...