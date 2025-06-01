Россиянам назвали правила для здорового долголетия

В частности, нутрициолог советует избегать алкоголя

01 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Louis Hansel / unsplash.com

От того, что человек ест, зависят его моральное и физическое состояние, работоспособность, наличие хронических заболеваний и продолжительность жизни, заявила "Ленте.ру" нутрициолог Ксения Уваровская.

По ее словам, главный принцип здорового питания – баланс между вкусной, разнообразной и полезной пищей и любимыми лакомствами. Избыток соли и сахара вреден: соль нарушает работу почек и печени, способствует вымыванию кальция и отекам, а сахар повышает риск ожирения, атеросклероза и метаболических нарушений. Чаще всего их избыток связан с фастфудом, полуфабрикатами, энергетиками, сладкими напитками и покупными соусами.

Для долгой жизни также стоит избегать алкоголя, который вызывает болезни нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и пищеварительной систем, ухудшает память, концентрацию и умственную работоспособность, особенно у пожилых.

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