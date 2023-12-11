Россиянам назвали три лучших варианта вложения денег
Один из способов однако подойдет не каждому
11 декабря 2023, 12:42, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов назвал три лучших способа вложения денег:
- банковский депозит, особенно при действующих ставках;
- облигации – либо государственные, либо крупных надежных эмитентов;
- акции компаний второго и третьего эшелона.
Относительно последнего варианта специалист уточнил, что это рискованное вложение и подходит не всем, пишет "Лента.ру".
Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024 году доллар может стоить 55-60 рублей.
13:09:11 11-12-2023
Храните деньги в сберегательной кассе!
13:31:20 11-12-2023
Яйца и куриное мясо! )))
15:08:04 11-12-2023
Где в списке золото? Для долгосрочного (на годы) хранения лучший вариант.
21:55:09 11-12-2023
Про баксы по 60 - это сказки для домохозяек.
12:29:27 12-12-2023
теперь остался вопрос, где деньги взять для этого?