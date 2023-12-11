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Россиянам назвали три лучших варианта вложения денег

Один из способов однако подойдет не каждому

11 декабря 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов назвал три лучших способа вложения денег:

  • банковский депозит, особенно при действующих ставках;
  • облигации – либо государственные, либо крупных надежных эмитентов;
  • акции компаний второго и третьего эшелона.

Относительно последнего варианта специалист уточнил, что это рискованное вложение и подходит не всем, пишет "Лента.ру".

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024 году доллар может стоить 55-60 рублей.

советы эксперта инвестиции финансы

Комментарии 5

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Гость

13:09:11 11-12-2023

Храните деньги в сберегательной кассе!

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Гость

13:31:20 11-12-2023

Яйца и куриное мясо! )))

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Гость

15:08:04 11-12-2023

Где в списке золото? Для долгосрочного (на годы) хранения лучший вариант.

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Гость

21:55:09 11-12-2023

Про баксы по 60 - это сказки для домохозяек.

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Гость

12:29:27 12-12-2023

теперь остался вопрос, где деньги взять для этого?

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