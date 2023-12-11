Россиянам назвали три лучших варианта вложения денег

Один из способов однако подойдет не каждому

11 декабря 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов назвал три лучших способа вложения денег:

банковский депозит, особенно при действующих ставках;

облигации – либо государственные, либо крупных надежных эмитентов;

акции компаний второго и третьего эшелона.

Относительно последнего варианта специалист уточнил, что это рискованное вложение и подходит не всем, пишет "Лента.ру".

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024 году доллар может стоить 55-60 рублей.