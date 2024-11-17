Россиянам не грозит дефицит мандаринов на Новый год

При этом цитрусовые, скорее всего, подорожают

17 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/825328

Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что дефицита мандаринов на российском рынке в Новый год не предвидится, несмотря на возможное сокращение импорта из Турции. Его слова передает ТАСС.

Турция является основным поставщиком мандаринов в РФ, обеспечивая более 50% всего импорта. С января по июнь 2024 года Анкара поставила 207,76 тыс. тонн цитрусовых. Если из-за неурожая республика сократит ввоз, РФ сможет восполнить "выпадающие объемы" благодаря другим поставщикам.

Эксперт подчеркнул, что с ноября на российский рынок начинают поступать мандарины из Египта и Марокко, а также из ЮАР, Китая и других стран. Он отметил, что магазины закупают мандарины за валюту, поэтому их стоимость зависит от курса рубля, расходов на логистику и наценки розничной торговли. По словам Леонова, в последнее время оптовые цены на мандарины растут: за последние семь дней стоимость увеличилась на 4,9%, до 92 рублей за килограмм.