Россиянам не грозит дефицит мандаринов на Новый год
При этом цитрусовые, скорее всего, подорожают
17 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что дефицита мандаринов на российском рынке в Новый год не предвидится, несмотря на возможное сокращение импорта из Турции. Его слова передает ТАСС.
Турция является основным поставщиком мандаринов в РФ, обеспечивая более 50% всего импорта. С января по июнь 2024 года Анкара поставила 207,76 тыс. тонн цитрусовых. Если из-за неурожая республика сократит ввоз, РФ сможет восполнить "выпадающие объемы" благодаря другим поставщикам.
Эксперт подчеркнул, что с ноября на российский рынок начинают поступать мандарины из Египта и Марокко, а также из ЮАР, Китая и других стран. Он отметил, что магазины закупают мандарины за валюту, поэтому их стоимость зависит от курса рубля, расходов на логистику и наценки розничной торговли. По словам Леонова, в последнее время оптовые цены на мандарины растут: за последние семь дней стоимость увеличилась на 4,9%, до 92 рублей за килограмм.
11:33:52 17-11-2024
При таких ценах естественно .
12:57:53 17-11-2024
Можно с ума сойти, каждый эксперт - суслик агроном пугает подорожанием всего и вся. Когда же у массы терпение закончится на эти фокусы?
14:19:10 17-11-2024
Гость (12:57:53 17-11-2024) Можно с ума сойти, каждый эксперт - суслик агроном пугает по...
А ты сама-то не видишь, как все подорожало? И эксперты тут вовсе не нужны.
17:44:18 17-11-2024
Они уже, 300 р кило