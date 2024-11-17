НОВОСТИОбщество

Россиянам не грозит дефицит мандаринов на Новый год

При этом цитрусовые, скорее всего, подорожают

17 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/825328
Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/825328

Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что дефицита мандаринов на российском рынке в Новый год не предвидится, несмотря на возможное сокращение импорта из Турции. Его слова передает ТАСС.

Турция является основным поставщиком мандаринов в РФ, обеспечивая более 50% всего импорта. С января по июнь 2024 года Анкара поставила 207,76 тыс. тонн цитрусовых. Если из-за неурожая республика сократит ввоз, РФ сможет восполнить "выпадающие объемы" благодаря другим поставщикам.

Эксперт подчеркнул, что с ноября на российский рынок начинают поступать мандарины из Египта и Марокко, а также из ЮАР, Китая и других стран. Он отметил, что магазины закупают мандарины за валюту, поэтому их стоимость зависит от курса рубля, расходов на логистику и наценки розничной торговли. По словам Леонова, в последнее время оптовые цены на мандарины растут: за последние семь дней стоимость увеличилась на 4,9%, до 92 рублей за килограмм.

Новый год Продукты
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 4

Avatar Picture
Человек

11:33:52 17-11-2024

При таких ценах естественно .

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:53 17-11-2024

Можно с ума сойти, каждый эксперт - суслик агроном пугает подорожанием всего и вся. Когда же у массы терпение закончится на эти фокусы?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:10 17-11-2024

Гость (12:57:53 17-11-2024) Можно с ума сойти, каждый эксперт - суслик агроном пугает по...
А ты сама-то не видишь, как все подорожало? И эксперты тут вовсе не нужны.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:18 17-11-2024

Они уже, 300 р кило

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров