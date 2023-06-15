Россиянам объяснили, почему нужно продолжить приватизацию

Государственные активы должны быть эффективными

15 июня 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложение продолжить приватизацию в стране, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила за продолжение приватизации в России. По ее словам, в стране еще остались активы, которые можно продать.

Орешкин отметил, что предложенная приватизация – это "выход из неэффективно используемых государством активов".