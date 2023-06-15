НОВОСТИЭкономика

Россиянам объяснили, почему нужно продолжить приватизацию

Государственные активы должны быть эффективными

15 июня 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложение продолжить приватизацию в стране, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила за продолжение приватизации в России. По ее словам, в стране еще остались активы, которые можно продать.

Орешкин отметил, что предложенная приватизация – это "выход из неэффективно используемых государством активов".

"С пользой и выгодой для государства", – подчеркнул он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Фото: rosim.gov.ru

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НОВОСТИЭкономика
Экономика

Комментарии 5

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Гость

18:44:20 15-06-2023

Т.е. помощник президента признает, что не может эффективно использовать активы государства? Работодатель теперь уволит неэффективных управленцев?

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Гость

07:32:46 16-06-2023

Гость (18:44:20 15-06-2023) Т.е. помощник президента признает, что не может эффективно и... Прям с языка сняли. Если в период военных действий государственный чиновник неэффективно использует государственные активы он должен уже второй год эффективно использовать бензопилу на лесозаготовках

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Гость

00:10:03 16-06-2023

Сейчас найдут уйму аргументов, Потанин с самого начала СВО говорил о приватизации, не вся Россия ещё скуплена олигархами, ну скоро будет вся.

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Новые чубайсята

08:52:26 16-06-2023

Свято место пусто не бывает. Чубайс уехал, но дело его живет!

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Гость

09:35:25 16-06-2023

По ее словам, в стране еще остались активы, которые можно продать.---А потом что? После нас хоть потоп?

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