Россиянам объяснили, почему нужно продолжить приватизацию
Государственные активы должны быть эффективными
15 июня 2023, 17:44, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложение продолжить приватизацию в стране, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила за продолжение приватизации в России. По ее словам, в стране еще остались активы, которые можно продать.
Орешкин отметил, что предложенная приватизация – это "выход из неэффективно используемых государством активов".
"С пользой и выгодой для государства", – подчеркнул он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).
18:44:20 15-06-2023
Т.е. помощник президента признает, что не может эффективно использовать активы государства? Работодатель теперь уволит неэффективных управленцев?
07:32:46 16-06-2023
Гость (18:44:20 15-06-2023) Т.е. помощник президента признает, что не может эффективно и... Прям с языка сняли. Если в период военных действий государственный чиновник неэффективно использует государственные активы он должен уже второй год эффективно использовать бензопилу на лесозаготовках
00:10:03 16-06-2023
Сейчас найдут уйму аргументов, Потанин с самого начала СВО говорил о приватизации, не вся Россия ещё скуплена олигархами, ну скоро будет вся.
08:52:26 16-06-2023
Свято место пусто не бывает. Чубайс уехал, но дело его живет!
09:35:25 16-06-2023
По ее словам, в стране еще остались активы, которые можно продать.---А потом что? После нас хоть потоп?