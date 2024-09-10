Россиянам с 10 сентября предписали стать богаче и жить до 81 года
Сейчас продолжительность жизни в стране составляет 74 года
10 сентября 2024, 13:20, ИА Амител
В России с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой до 2036 года в стране планируют снизить уровень бедности до 5% и увеличить продолжительность жизни до 81 года, пишет "Парламентская газета".
Один из приоритетов программы – борьба с бедностью. Сейчас, по данным Росстата, за чертой бедности проживает 8,5% населения страны (уровень дохода ниже 15 364 рублей).
"Программа предусматривает снижение уровня бедности ниже 7% в 2030 году и ниже 5% – к 2036 году. При этом бедность среди многодетных через 12 лет не должна быть выше 8%", – отмечает издание.
Также планируется увеличить продолжительность жизни, которая сейчас составляет 74 года. Согласно программе, к 2030 году россияне в среднем должны жить до 78 лет, а к 2036-му – до 81 года.
Ранее в Минздраве РФ нашли способ продлить жизнь россиян до 81 года.
14:16:47 10-09-2024
зачем вы постите эту ерунду ?
14:38:00 10-09-2024
Пфу на вас.Даже не хочется это вранье слышать.Эпоха вранья в действии.
16:17:13 10-09-2024
гость (14:38:00 10-09-2024) Пфу на вас.Даже не хочется это вранье слышать.Эпоха вранья в... ну давайте подсчитаем на пальцах. И я вам докажу сейчас что это не вранье
Ну во первых мы перестали платить дань МВФ на запад. Во второых мы перестали увозить на запад наше золото в обмен на доллары. Остаток до сих пор прикарманен и сша его пытаются отдать украм
Третье это то что Донбасс перешел к России и является территорией России а там и месторождения и промышленность и пахотные земли
И четвертое это разворот на юг и освоение сев мор пути. Уже сейчас путь через Бабэль мандебский пролив закрыт и везут в обход африки. И начинают везти через трансиб и севморпуть
Так что товарищ учите мат часть. Россия становится богатейшей и влиятельнейшей европейской державой
17:59:48 10-09-2024
умный (16:17:13 10-09-2024) ну давайте подсчитаем на пальцах. И я вам докажу сейчас что ...
Ты не умный.
14:51:07 10-09-2024
все нищеброды сдохнут , не дожив до 74
15:16:04 10-09-2024
Гость (14:51:07 10-09-2024) все нищеброды сдохнут , не дожив до 74... Именно так всё и сработает. + Добавка для пенсионеров старше 80 уже есть, ещё чуть-чуть добавить и подправить. И всё цифры готовы.
В принципе если бы поставили задачу через месяц так сделать.
Компетентные органы отчитаться об успешной реализации выдвинутой инициативы.
И кто с ними будет спорить?
15:09:40 10-09-2024
вообще то с уровнем дохода ниже прожиточного минимума это нищета,а от минимума до средней зарплаты,их нужно считать бедными,а не то что нам пытаются внушить
15:21:35 10-09-2024
гость (15:09:40 10-09-2024) вообще то с уровнем дохода ниже прожиточного минимума это ни... Когда чтоб собрать ребенка в школу, люди берут кредиты, а пенсионерам нужно выбирать между хорошим питанием и лекарствами. Можно подбирать любые термины, методики подсчётов и т.д.
Хотя конечно нищему может быть и неприятно, что его нищим называют
15:44:24 10-09-2024
Гость (15:21:35 10-09-2024) Когда чтоб собрать ребенка в школу, люди берут кредиты, а пе... а смысл то на правду обижаться,вы сами перечислили реальность
15:11:10 10-09-2024
О-о-о !!! Да это только через 12 лет !!!
15:23:35 10-09-2024
Бедных нужно штрафовать, тогда станет невыгодно быть бедным и все будут богатыми.
15:41:39 10-09-2024
Гость (15:23:35 10-09-2024) Бедных нужно штрафовать, тогда станет невыгодно быть бедным ... это кнут, должен быть и пряник: Богатых и успешных надо премировать и нагрождать, чтобы быть богатым было выгодно.
15:45:51 10-09-2024
Это ,часом,не подвод базы под новое повышение пенсионного возраста?А то ,я смотрю,прямо озаботились нашей средней продолжительностью жизни.Уже слышал,как мечтают "активизировать "нам пожилой период нашей жизни.Чтобы дома не сидели а продолжали вкалывать.
17:29:58 10-09-2024
Перфодед вспомнился.
Скучно без него.
Верните взад, губители демократии!
Встанешь утром, прочтешь чего он вчерась учудил - и хорошо так на душе, весело, как на КВН сходил.