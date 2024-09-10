Россиянам с 10 сентября предписали стать богаче и жить до 81 года

Сейчас продолжительность жизни в стране составляет 74 года

10 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

Пенсионеры / Фото: Drazen Zigic / Freepik

В России с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой до 2036 года в стране планируют снизить уровень бедности до 5% и увеличить продолжительность жизни до 81 года, пишет "Парламентская газета".

Один из приоритетов программы – борьба с бедностью. Сейчас, по данным Росстата, за чертой бедности проживает 8,5% населения страны (уровень дохода ниже 15 364 рублей).

"Программа предусматривает снижение уровня бедности ниже 7% в 2030 году и ниже 5% – к 2036 году. При этом бедность среди многодетных через 12 лет не должна быть выше 8%", – отмечает издание.

Также планируется увеличить продолжительность жизни, которая сейчас составляет 74 года. Согласно программе, к 2030 году россияне в среднем должны жить до 78 лет, а к 2036-му – до 81 года.

Ранее в Минздраве РФ нашли способ продлить жизнь россиян до 81 года.