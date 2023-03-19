Россиянам после супружеской измены посоветовали вести себя по-партизански

По-настоящему честно в этом случае уйти от человека и ничего не рассказывать

19 марта 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В измене нельзя признаваться, если хотите сохранить отношения с любимым человеком, написал в своём Telegram-канале клинический психолог Денис Долгов.

"Это можно сделать только в случае, если вы твёрдо решили прекратить текущие отношения. И то, лучше прекратить их как-то экологично. Такое признание, в любом случае, нанесёт партнёру лютую психологическую травму", – отметил эксперт.

Долгов подчеркнул, что признаваться в измене нельзя ни в коем случае, если планируете продолжать отношения.

"Даже если у партнёра есть обоснованные подозрения – молчите как партизан. Пока вы стоите на своём, остаётся какая-то надежда, что этого не было. Ваше признание наносит партнёру глубокую психологическую рану, и даже если вас простили, и вы остались вместе, шрам от этой раны остаётся на всю жизнь и очень сильно болит", – указал кандидат медицинских наук.

Психолог также посоветовал не признаваться в измене лишь для того, чтобы показать свою честность.

"По-настоящему честно в этом случае уйти. Но даже если вы ушли, партнёр всё равно остаётся с серьёзной травмой. Лучше от такой честности не будет никому при любом развитии событий. Это один из немногих случаев, когда ложь действительно может быть во спасение", – заключил Долгов.

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