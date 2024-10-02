Россиянам посоветовали запастись зимней резиной, которая уже подорожала на 20-30%
К сезону, когда повысится спрос, цены вырастут еще сильнее
02 октября 2024, 17:13, ИА Амител
К зимнему сезону в России вырастет стоимость услуг по замене автомобильной резины и цена шин, прошлогодние запасы уже подорожали на 20-30%, рассказал "Парламентской газете" член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Солдунов отметил, что тем, у кого нет в запасе зимних шин, стоит их покупать сейчас, даже если "переобуваться" планируется в конце ноября. Свежие поставки резины будут дороже.
"Сравнивать сегодняшние цены с 2023 годом не совсем корректно. А вот с 2022-м – вполне можно. Некоторая резина стала дороже на 50-60%. Отечественная прибавила 10-20%. В общем-то, в рамках инфляции", – указал эксперт.
Скорее всего, подорожают шины больших диаметров. Это связано с увеличением продаж внедорожников, у которых диаметр дисков от 19 до 21 дюйма.
Вырастет и стоимость смены летней резины на зимнюю. Такая услуга традиционно вызывает ажиотаж в сервисах, что, следовательно, влечет и повышение цен.
Напомним, в 2023 году в Барнауле с приходом снегопадов и холодов под конец октября в небольших автосервисах приходилось ждать живой очереди, а в крупных сетевых автосервисах "переобуть" машину можно было по записи.
17:29:48 02-10-2024
Подорожает сильно, но в рамках инфляции.
18:59:25 02-10-2024
Гость (17:29:48 02-10-2024) Подорожает сильно, но в рамках инфляции.... Каждый россиянин должен иметь маленький ангар, чтобы запасаться тем, что подорожает
19:31:02 02-10-2024
Гость (18:59:25 02-10-2024) Каждый россиянин должен иметь маленький ангар, чтобы запасат... Ангары, тоже стремительно дорожают
20:27:41 02-10-2024
Гость (19:31:02 02-10-2024) Ангары, тоже стремительно дорожают ... ну гараж я купил за 470 2 года назад а сейчас он уже 1,5 млн!
22:01:13 02-10-2024
Гость (20:27:41 02-10-2024) ну гараж я купил за 470 2 года назад а сейчас он уже 1,5 млн... Это называется удачные инвестиций брат
20:27:07 02-10-2024
я как раз продаю шины на дисках и резину со своей прошлой машинки. эх, наваррюсь!!
21:46:03 02-10-2024
Гость (20:27:07 02-10-2024) я как раз продаю шины на дисках и резину со своей прошлой ма... Если ещё и сам поменяешь покупателю на машине, будешь обеспечен до конца жизни.