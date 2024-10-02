Россиянам посоветовали запастись зимней резиной, которая уже подорожала на 20-30%

К сезону, когда повысится спрос, цены вырастут еще сильнее

02 октября 2024, 17:13, ИА Амител

Зимняя резина / Фото: unsplash.com

К зимнему сезону в России вырастет стоимость услуг по замене автомобильной резины и цена шин, прошлогодние запасы уже подорожали на 20-30%, рассказал "Парламентской газете" член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Солдунов отметил, что тем, у кого нет в запасе зимних шин, стоит их покупать сейчас, даже если "переобуваться" планируется в конце ноября. Свежие поставки резины будут дороже.

"Сравнивать сегодняшние цены с 2023 годом не совсем корректно. А вот с 2022-м – вполне можно. Некоторая резина стала дороже на 50-60%. Отечественная прибавила 10-20%. В общем-то, в рамках инфляции", – указал эксперт.

Скорее всего, подорожают шины больших диаметров. Это связано с увеличением продаж внедорожников, у которых диаметр дисков от 19 до 21 дюйма.

Вырастет и стоимость смены летней резины на зимнюю. Такая услуга традиционно вызывает ажиотаж в сервисах, что, следовательно, влечет и повышение цен.

Напомним, в 2023 году в Барнауле с приходом снегопадов и холодов под конец октября в небольших автосервисах приходилось ждать живой очереди, а в крупных сетевых автосервисах "переобуть" машину можно было по записи.