Россиянам рассказали, как купить безопасную искусственную елку
По словам экспертов, безопаснее всего покупать изделия из литой резины и полимерного пластика
14 ноября 2024, 09:30, ИА Амител
Искусственные новогодние елки могут быть токсичными и пожароопасными, предостерегли эксперты в беседе с "Мойкой78".
Безопаснее всего покупать елки из литой резины и полимерного пластика на проволочном каркасе либо из похожей на сосну лески. А вот поливинилхлорид считается самым токсичным.
Важно проверять горючесть материалов и выбирать слабовоспламеняемые елки с минимальной токсичностью продуктов горения, что можно узнать из сертификата у продавца.
Перед установкой елку следует промыть, а затем регулярно проветривать помещение. Также эксперты рекомендуют покупать витринные образцы, так как они уже успели выветриться.
16:08:36 14-11-2024
не бывает безопасных пластиковых елок. сначала при производстве заргязняют реки и воздух, потом годами дети дышут ваши этой пластмассой, яд это. покупайте настоящие елочки