Россиянам рассказали, как купить безопасную искусственную елку

По словам экспертов, безопаснее всего покупать изделия из литой резины и полимерного пластика

14 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Hert Niks / unsplash.com

Искусственные новогодние елки могут быть токсичными и пожароопасными, предостерегли эксперты в беседе с "Мойкой78".

Безопаснее всего покупать елки из литой резины и полимерного пластика на проволочном каркасе либо из похожей на сосну лески. А вот поливинилхлорид считается самым токсичным.

Важно проверять горючесть материалов и выбирать слабовоспламеняемые елки с минимальной токсичностью продуктов горения, что можно узнать из сертификата у продавца.

Перед установкой елку следует промыть, а затем регулярно проветривать помещение. Также эксперты рекомендуют покупать витринные образцы, так как они уже успели выветриться.