Невозможно предсказать заранее самочувствие, но при необходимости нужно принимать меры

01 декабря 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: freepik.com

Во время магнитных бурь люди могут жаловаться на скачки давления или бессонницу, однако есть способы минимизировать влияние на здоровье, рассказали эксперты "Парламентской газете".

Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что недомогания, которые люди чувствуют во время бурь, очень индивидуальны.

"У кого-то магнитные бури вызывают беспокойство, у некоторых – учащение сердцебиения или изменение настроения", – указал эксперт.

Так что невозможно предсказать заранее самочувствие. Но если все же есть объективные и выраженные изменения в организме, то нужно принимать меры. Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление, а если оно низкое, то необходимо что-нибудь съесть.

"Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например, выйти на прогулку", – посоветовал Звонков.

Кардиолог Юрий Кремнев отметил, что магнитные бури в большей степени влияют на пожилых людей.

"Поэтому всем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, лучше следить в интернете за информацией о состоянии магнитного поля", – подчеркнул заслуженный врач РФ.

Ранее amic.ru рассказал, насколько мощной будет магнитная буря, которая накроет Землю 1 декабря 2023 года.