Насколько мощной будет магнитная буря, которая накроет Землю 1 декабря 2023 года?
Не исключена вероятность сильнейшего магнитного шторма
01 декабря 2023, 10:40, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Декабрь 2023 года начнется с серьезных возмущений в магнитосфере Земли, вызванных аномальной активностью Солнца. Это следует из прогноза, который опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Колебания могут вызвать даже магнитную бурю серьезной мощности.
Рассказываем, насколько разрушительной будет магнитная буря 1 декабря, что о ней известно и когда она закончится.
1
Правда ли, что 1 декабря Землю накроет опасная магнитная буря?
Да. Из прогноза, опубликованного на сайте лаборатории, следует, что геомагнитные колебания будут довольно мощными, поэтому вполне способны вызвать бурю.
Причем специалисты с большей вероятностью прогнозируют возникновение даже не магнитной бури (30%), а сильного магнитного шторма (40%).
Так что геомагнитная обстановка в первый день декабря будет непростой.
2
Насколько мощной будет магнитная буря 1 декабря?
Уже с самого утра мощность геомагнитных колебаний, по оценке лаборатории, составляет 5 баллов. Этот уровень уже приравнивают к "слабой магнитной буре. Но в течение дня размах возмущений будет достигать и 6 баллов, что считается уже "средней магнитной бурей".
3
Когда закончится магнитная буря, начавшаяся 1 декабря?
Лишь к вечеру 2 декабря. Утром субботы мощность возмущений еще будет достигать 5 баллов, что считается бурей. И лишь во второй половине дня обстановка начнет успокаиваться.
4
Кто находится в опасности из-за серьезной магнитной бури 1 декабря?
В научном сообществе нет единого мнения по поводу магнитных бурь и их опасности. Но те, кто верит в сильнейшее влияние таких явлений на человека, говорят: больше всего от бурь страдают метеопаты.
Во время магнитных бурь метеозависимые люди нередко жалуются на слабость, головную боль, головокружение, проблемы с артериальным давлением и многое другое.
5
Что делать, чтобы не пострадать от последствий магнитной бури?
Медики же говорят, что плохое самочувствие не может быть связано с магнитными бурями. Если вы действительно чувствуете ухудшение состояния своего здоровья, следует обратиться к врачу.
Ну а всем остальным врачи рекомендуют просто соблюдать здоровый образ жизни, чтобы быть в тонусе. Тогда даже в дни геомагнитных колебаний состояние останется стабильным, не сомневаются специалисты.
10:59:43 01-12-2023
Всех сдует нахрен, кто не прикрепился к поликлинике
13:43:48 01-12-2023
Гость (10:59:43 01-12-2023) Всех сдует нахрен, кто не прикрепился к поликлинике... Кто без шапочки из фольги)))