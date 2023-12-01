Не исключена вероятность сильнейшего магнитного шторма

01 декабря 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Декабрь 2023 года начнется с серьезных возмущений в магнитосфере Земли, вызванных аномальной активностью Солнца. Это следует из прогноза, который опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Колебания могут вызвать даже магнитную бурю серьезной мощности.

Рассказываем, насколько разрушительной будет магнитная буря 1 декабря, что о ней известно и когда она закончится.

1 Правда ли, что 1 декабря Землю накроет опасная магнитная буря? Да. Из прогноза, опубликованного на сайте лаборатории , следует, что геомагнитные колебания будут довольно мощными, поэтому вполне способны вызвать бурю. Причем специалисты с большей вероятностью прогнозируют возникновение даже не магнитной бури (30%), а сильного магнитного шторма (40%). Так что геомагнитная обстановка в первый день декабря будет непростой.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 1 декабря? Уже с самого утра мощность геомагнитных колебаний, по оценке лаборатории, составляет 5 баллов. Этот уровень уже приравнивают к "слабой магнитной буре. Но в течение дня размах возмущений будет достигать и 6 баллов, что считается уже "средней магнитной бурей".

3 Когда закончится магнитная буря, начавшаяся 1 декабря? Лишь к вечеру 2 декабря. Утром субботы мощность возмущений еще будет достигать 5 баллов, что считается бурей. И лишь во второй половине дня обстановка начнет успокаиваться.

4 Кто находится в опасности из-за серьезной магнитной бури 1 декабря? В научном сообществе нет единого мнения по поводу магнитных бурь и их опасности. Но те, кто верит в сильнейшее влияние таких явлений на человека, говорят: больше всего от бурь страдают метеопаты. Во время магнитных бурь метеозависимые люди нередко жалуются на слабость, головную боль, головокружение, проблемы с артериальным давлением и многое другое.