Выплата доступна от стран ЕАЭС по соглашению о пенсионном обеспечении

22 февраля 2025, 10:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как россияне могут получить сразу три пенсии.

В беседе с РИА Новости он отметил, что выплата доступна от стран ЕАЭС по соглашению о пенсионном обеспечении.

"Если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются", – сказал он.

По его словам, ограничений по количеству или размеру пенсий нет, а их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании жительства в другом государстве ЕАЭС.

Размер пенсии и перечень необходимых документов определяются законодательством каждой страны союза, объяснил парламентарий.

Ранее стало известно, что с 2026 года россияне смогут выходить на пенсию, не подавая соответствующего заявления. Страховую пенсию Соцфонд будет назначать за месяц до наступления пенсионного возраста.