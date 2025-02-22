Россиянам рассказали, как получить сразу три пенсии
Выплата доступна от стран ЕАЭС по соглашению о пенсионном обеспечении
22 февраля 2025, 10:50, ИА Амител
Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как россияне могут получить сразу три пенсии.
В беседе с РИА Новости он отметил, что выплата доступна от стран ЕАЭС по соглашению о пенсионном обеспечении.
"Если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются", – сказал он.
По его словам, ограничений по количеству или размеру пенсий нет, а их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании жительства в другом государстве ЕАЭС.
Размер пенсии и перечень необходимых документов определяются законодательством каждой страны союза, объяснил парламентарий.
Ранее стало известно, что с 2026 года россияне смогут выходить на пенсию, не подавая соответствующего заявления. Страховую пенсию Соцфонд будет назначать за месяц до наступления пенсионного возраста.
15:06:37 22-02-2025
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