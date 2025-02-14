Почему в марте 2025 года размер пенсии будет меньше, чем был в феврале?
Проблема коснется более чем 39 млн россиян
14 февраля 2025, 07:12, ИА Амител
Российские деньги, рубли / Фото: amic.ru
В марте пенсии, которые получат россияне, окажутся меньше тех, что были в феврале. Об этом изданию РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Эксперт также рассказал и о причинах такой ситуации.
О том, почему в марте 2025-го пенсии в России будут ниже, чем в феврале, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в марте 2025-го пенсии в России будут ниже, чем в феврале?
Да. Из-за ряда решений властей, принятых в начале 2025 года, сложится такая ситуация, что в марте россияне получат пенсию меньше, чем была в феврале.
По словам эксперта, разницу в размерах выплат ощутят 39,3 миллиона российских пенсионеров.
2
Почему мартовские пенсии будут меньше февральских?
На самом деле никакой ошибки и тем более катастрофы нет. Просто дело в том, что в феврале российские пенсионеры получили выплаты в повышенном размере.
Напомним, январской индексации оказалось недостаточно, чтобы достичь уровня инфляции по итогам 2024 года. Поэтому в правительстве решили с 1 февраля провести повторное повышение, чтобы "дотянуть" уровень надбавки до 9,5%. Но индексацию провели задним числом – с 1 января 2025 года. Поэтому в феврале пенсионерам пришла еще и недополученная надбавка за январь.
Теперь порядок выплат выровнялся, и никаких лишних надбавок в марте уже не будет. Отсюда у некоторых пенсионеров и может возникнуть ощущение, что им стали меньше платить. На самом деле все будет нормально.
3
Каким будет размер пенсий в дальнейшем?
До конца 2025-го страховые пенсии по старости останутся такими же, какие придут россиянам в марте. Размер выплат зависит от каждого индивидуального случая. Средний размер пенсии в стране составит порядка 24,9 тысячи рублей.
08:51:07 14-02-2025
Маленький размер пенсии, маленький, сколько можно уже. Даже средний - фантастика, откуда? 🤷
16:13:12 14-02-2025
Величина самой пенсии меньше быть не может, перестаньте дурить головы людям. Просто в феврале вместе с пенсией была задним числом добавка за январь, а в марте чего ещё добавлять? Будет та же самая пенсия, что и в феврале.
18:39:46 14-02-2025
Эту статью случайно не эксперт написал? А то они обычно пишут обьясняя наверное себе очевидные вещи.
21:58:31 14-02-2025
читается как какой-то фельетон.
15:02:02 15-02-2025
Специалистов совсем не осталось во власти - одни торгаши без соответствующего "политеса" порасселись. Вот и мудрят со всякими прибамбасами. Казалось, чего проще - установите фиксированные цены, как в СССР, и будет экономике страны и её гражданам счастье. Правда, тогда обворовывать некого будет - а вот тут та самая собака и порылась. Срамота !