Проблема коснется более чем 39 млн россиян

14 февраля 2025, 07:12, ИА Амител

Российские деньги, рубли / Фото: amic.ru

В марте пенсии, которые получат россияне, окажутся меньше тех, что были в феврале. Об этом изданию РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Эксперт также рассказал и о причинах такой ситуации.

О том, почему в марте 2025-го пенсии в России будут ниже, чем в феврале, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в марте 2025-го пенсии в России будут ниже, чем в феврале? Да. Из-за ряда решений властей, принятых в начале 2025 года, сложится такая ситуация, что в марте россияне получат пенсию меньше, чем была в феврале. По словам эксперта, разницу в размерах выплат ощутят 39,3 миллиона российских пенсионеров.

2 Почему мартовские пенсии будут меньше февральских? На самом деле никакой ошибки и тем более катастрофы нет. Просто дело в том, что в феврале российские пенсионеры получили выплаты в повышенном размере. Напомним, январской индексации оказалось недостаточно, чтобы достичь уровня инфляции по итогам 2024 года. Поэтому в правительстве решили с 1 февраля провести повторное повышение, чтобы "дотянуть" уровень надбавки до 9,5%. Но индексацию провели задним числом – с 1 января 2025 года. Поэтому в феврале пенсионерам пришла еще и недополученная надбавка за январь. Теперь порядок выплат выровнялся, и никаких лишних надбавок в марте уже не будет. Отсюда у некоторых пенсионеров и может возникнуть ощущение, что им стали меньше платить. На самом деле все будет нормально.