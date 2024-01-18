Россиянам рассказали, как разморозить свои пенсионные накопления
Депутат Госдумы рассказал о преимуществах новой программы
18 января 2024, 14:14, ИА Амител
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал "Парламентской газете" о преимуществах программы долгосрочных сбережений, которая запускается в России в январе.
Отмечается, что участники программы смогут разморозить свои пенсионные накопления. Однако, подчеркнул Аксаков, есть и другие преимущества для россиян.
Так, программа позволяет гражданам инвестировать деньги в различные финансовые инструменты. В этом случае государство будет даже доплачивать по принципу софинансирования – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет.
"По этой же программе вы получаете 13-процентный налоговый вычет на 400 тысяч рублей. То есть фактически вы еще дополнительно получаете 52 тысячи рублей от государства для инвестирования в какие-то проекты", – уточнил парламентарий.
Есть и еще один момент – это система страхования ваших сбережений, которые защищены.
"Агентство по страхованию вкладов будет выступать страхователем на сумму 2,8 млн рублей. Если вдруг организация, через которую вы инвестируете какие-то проекты, обанкротилась, то гарантированно вам будет соответствующая сумма выплачена", – заверил Аксаков.
Ранее россиянам посоветовали программу формирования долгосрочных сбережений в качестве еще одного способа накопить на пенсию.
14:17:37 18-01-2024
нет спасибо какая то пирамида ммм
14:34:23 18-01-2024
- "Так, программа позволяет гражданам инвестировать деньги в различные финансовые инструменты. В этом случае государство будет даже доплачивать по принципу софинансирования – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет." === Три года на пенсии? Это, как жить на минном поле, не знаешь когда взлетишь на воздух в прямом смысле слова. Сколько за двадцать четыре года афер было? Это надо помнить всю жизнь.
14:34:23 18-01-2024
Для начала накопительную часть верните, а не вот это вот спорт-лото "..а если вдруг.."
14:41:15 18-01-2024
Гость (14:34:23 18-01-2024) Для начала накопительную часть верните, а не вот это вот спо... да нет её уже, забудьте
13:07:35 19-01-2024
Надо же какие изобретательные.А есть ли у нас пример выполнения государством долгосрочных обязательств перед гражданами?Например ,во что превратились советские облигации ,которые насильно заставляли брать ?А советские вклады?Где их полноценная компенсация? Вспомните про ваучеры-липовые пустые бумажки,призванные оболванить людей и угробить экономику страны.Лучше верните на место прежний возраст выхода на пенсию.