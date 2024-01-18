Депутат Госдумы рассказал о преимуществах новой программы

18 января 2024, 14:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал "Парламентской газете" о преимуществах программы долгосрочных сбережений, которая запускается в России в январе.

Отмечается, что участники программы смогут разморозить свои пенсионные накопления. Однако, подчеркнул Аксаков, есть и другие преимущества для россиян.

Так, программа позволяет гражданам инвестировать деньги в различные финансовые инструменты. В этом случае государство будет даже доплачивать по принципу софинансирования – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет.

"По этой же программе вы получаете 13-процентный налоговый вычет на 400 тысяч рублей. То есть фактически вы еще дополнительно получаете 52 тысячи рублей от государства для инвестирования в какие-то проекты", – уточнил парламентарий.

Есть и еще один момент – это система страхования ваших сбережений, которые защищены.

"Агентство по страхованию вкладов будет выступать страхователем на сумму 2,8 млн рублей. Если вдруг организация, через которую вы инвестируете какие-то проекты, обанкротилась, то гарантированно вам будет соответствующая сумма выплачена", – заверил Аксаков.

Ранее россиянам посоветовали программу формирования долгосрочных сбережений в качестве еще одного способа накопить на пенсию.