Эта выплата, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции

25 ноября 2024, 08:32, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции", – отметила парламентарий.

При этом не предвидится каких-либо изменений по вопросу, куда можно будет потратить эти деньги.

"Маткапитал, прежде всего, нацелен на то, чтобы обеспечить благо не только матери, но и ребенку. Поэтому когда семья покупает или строит жилье, очевидно, что оно на долгое время будет благом для маленького человека. В отличие, например, от автомобиля, доля которого ребенку принадлежать не будет", – пояснила Бессараб.

Напомним, в 2025 году размер маткапитала при появлении первого ребенка может составить 646 тысяч рублей, а при рождении второго – 854 тысячи рублей. Об этом рассказала депутат ГД Екатерина Стенякина.