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Россиянам рассказали, когда подешевеет картошка

Нужно дождаться массовой уборки отечественного урожая

02 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/947460
Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/947460

Цены на картофель в России начнут снижаться к июлю, когда на прилавки массово поступит отечественный урожай, рассказал "Парламентской газете" директор Картофельного союза Алексей Красильников.

По его словам, в настоящее время цена на ранние сорта отечественного картофеля держится в районе 70–100 рублей, но "совсем скоро" она начнет снижаться.

"О цифрах пока говорить рано, но глобально мы понимаем, что как только начнется массовая уборка отечественного урожая, мы увидим удешевление картофеля на прилавках. Полагаем, что это будет июль", – заявил Красильников.

С 2 июня вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии о продлении тарифной льготы. В РФ до 31 июля можно будет ввозить до 150 тысяч тонн картофеля без пошлины – как для розничной продажи, так и для переработки.

Сейчас "вторым хлебом" Россию снабжают в основном Египет и Китай. Египетская картошка идет в центральную часть, китайская – в Сибирь и на Дальний Восток. По словам Красильникова, доля импорта в этом сезоне будет значительной, но меньшей, чем в неурожайные 2010–2011 годы.

Ранее эксперт рассказал amic.ru, с чем связаны проблемы с картофелем в России.

сельское хозяйство Продукты

Комментарии 6

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Дачница

17:53:21 02-06-2025

Да да… в прошлом году подешевела на 20% на пару недель. А потом не то что вернулись цены, в начали расти. А в этом году чем ситуация отличается в лучшую сторону?

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Гость

19:11:28 02-06-2025

Дачница (17:53:21 02-06-2025) Да да… в прошлом году подешевела на 20% на пару недель. А по... гнилой много было, фермеры в убытке. купили 5 сеток, полторы выкинули. а у них и того больше на выброс. от земли еще зависит, где ее растили. если в этом году дождями снова зальет, то результат будет увы...

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Гость

20:07:52 02-06-2025

Массовая копка картофеля в сентябре. Вот и делайте выводы

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Musik

20:16:24 02-06-2025

Гость (20:07:52 02-06-2025) Массовая копка картофеля в сентябре. Вот и делайте выводы... В отдаленном светлом будущем.
Как не знаете.

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гость

21:43:04 02-06-2025

Гость (20:07:52 02-06-2025) Массовая копка картофеля в сентябре. Вот и делайте выводы... При условии что была массовая посадка картофеля

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Musik

08:37:53 03-06-2025

гость (21:43:04 02-06-2025) При условии что была массовая посадка картофеля... Да, без посадок не обойтись.

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