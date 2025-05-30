Специалист заявил amic.ru, что в прошлом году посевы в стране упали, а поддержка отрасли остается недостаточной

30 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

Проблемы с картофелем в России объясняются в первую очередь недостатками в руководстве аграрной отрасли в целом, которое ставит целью прежде всего получить прибыль, а не накормить страну, заявил в беседе с amic.ru член правления Ассоциации фермеров России Игорь Черный.

Тему нехватки картофеля поднял президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации "Россия – страна возможностей". Он рассказал, что общался на эту тему с белорусским лидером Александром Лукашенко, который сообщил, что аграрии республики "все продали в Россию". По данным Росстата, средняя стоимость картошки на 19 мая составляла 91,77 рубля. Картофель стал самым подорожавшим продуктом по итогам 2024 года: цены выросли на 92%.Игорь Черный отметил, что многие руководители хозяйств в регионах сетуют, что выращивать картофель становится просто невыгодно.

"Скажем, в 2023 году закупочная цена на него составляла всего 15 рублей за килограмм при себестоимости 25–30. Это привело к тому, что многие хозяйства просто отказались его высаживать на следующий год. Прибавьте к этому зависимость от импортных семян – прежде всего из стран ЕС. Если фермерам невыгодно выращивать картофель, то и проблема семенного фонда решаться не будет", – пояснил собеседник.

По его словам, в руководстве аграрной отрасли сегодня слабо представлены профессионалы, люди – понимающие, что такое сельское хозяйство, специфику его поддержки и как принимать нужные для крестьян решения.

"Департаментами руководят банкиры, главное для которых – получение прибыли. Но в последние годы, несмотря на необходимость стимулирования аграрной отрасли, мы видим просто выбивание средств. Идет сокращение небольших фермерских хозяйств, которые еще недавно давали очень большую долю в общий урожай того же картофеля", – подчеркнул эксперт.

Сейчас, указал он, идет сокращение посевов культуры в Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской областях и других регионах.

"В этих условиях подорожание картофеля становится просто неизбежным, можно также ожидать проблем с другими продуктами", – заключил член правления Ассоциации фермеров России Игорь Черный.

Ранее сообщалось, что в России исчерпаются запасы своего картофеля в начале 2025 года из-за неурожая и сокращения посевных площадей.