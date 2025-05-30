"Дефицит семян и специалистов". Эксперт назвал причины проблем с картофелем в России
Специалист заявил amic.ru, что в прошлом году посевы в стране упали, а поддержка отрасли остается недостаточной
30 мая 2025, 09:15, ИА Амител
Проблемы с картофелем в России объясняются в первую очередь недостатками в руководстве аграрной отрасли в целом, которое ставит целью прежде всего получить прибыль, а не накормить страну, заявил в беседе с amic.ru член правления Ассоциации фермеров России Игорь Черный.
Тему нехватки картофеля поднял президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации "Россия – страна возможностей". Он рассказал, что общался на эту тему с белорусским лидером Александром Лукашенко, который сообщил, что аграрии республики "все продали в Россию". По данным Росстата, средняя стоимость картошки на 19 мая составляла 91,77 рубля. Картофель стал самым подорожавшим продуктом по итогам 2024 года: цены выросли на 92%.Игорь Черный отметил, что многие руководители хозяйств в регионах сетуют, что выращивать картофель становится просто невыгодно.
"Скажем, в 2023 году закупочная цена на него составляла всего 15 рублей за килограмм при себестоимости 25–30. Это привело к тому, что многие хозяйства просто отказались его высаживать на следующий год. Прибавьте к этому зависимость от импортных семян – прежде всего из стран ЕС. Если фермерам невыгодно выращивать картофель, то и проблема семенного фонда решаться не будет", – пояснил собеседник.
По его словам, в руководстве аграрной отрасли сегодня слабо представлены профессионалы, люди – понимающие, что такое сельское хозяйство, специфику его поддержки и как принимать нужные для крестьян решения.
"Департаментами руководят банкиры, главное для которых – получение прибыли. Но в последние годы, несмотря на необходимость стимулирования аграрной отрасли, мы видим просто выбивание средств. Идет сокращение небольших фермерских хозяйств, которые еще недавно давали очень большую долю в общий урожай того же картофеля", – подчеркнул эксперт.
Сейчас, указал он, идет сокращение посевов культуры в Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской областях и других регионах.
"В этих условиях подорожание картофеля становится просто неизбежным, можно также ожидать проблем с другими продуктами", – заключил член правления Ассоциации фермеров России Игорь Черный.
Ранее сообщалось, что в России исчерпаются запасы своего картофеля в начале 2025 года из-за неурожая и сокращения посевных площадей.
09:21:13 30-05-2025
Ржунимагу!!!
А может это сельское хозяйство, и деревни в упадке!?!
А как так это получилось?!
Ах! Не знаю...!
09:56:44 30-05-2025
Гость (09:21:13 30-05-2025) Ржунимагу!!!А может это сельское хозяйство, и деревни в ... ну это точно не мы, оно само...или это байдан и абама, или англасаксы...короче, какой то враг снаружи гадит. В следующей новости точно найдут след украинских боевых комаров пожравших нашу картошку
09:26:45 30-05-2025
Село давно пора освободить от налогов. Электроэнергия, топливо по себестоимости.
11:29:26 30-05-2025
Гость (09:26:45 30-05-2025) Село давно пора освободить от налогов. Электроэнергия, топли... Тут полстраны от налогов смело можно освобождать. Такие территории - и ни души.
09:46:24 30-05-2025
ля-ля нинада.
картошку на экспорт за валюту не повезешь, ее здесь подавать придется, за рубли.
а поскольку продуктт социально значимый то за дорого не попрадаешь.
а соли земли любят валютную выручку, больше, чем производственную безопасность.
лезем в волки, а хвост собачий - это я только и исключительно о картошке, ни оо чем больше.
10:21:02 30-05-2025
великая страна, великая инновационная экономика, разработка ии, госуслуги впереди планеты всей, а картохи вырастить не можем... семена импортные... Ну да, сейчас семена получать это тоже высокотехнологичная отрасль, качество, сорта.... почему мы сами это не можем? Ну и в конце концов, кому картохи мало - велкам, огородов простаивает в окрестностях много.... или газончиками засеяны.
11:31:36 30-05-2025
Гость (10:21:02 30-05-2025) великая страна, великая инновационная экономика, разработка ... Очень дорогие нынче "огороды". За каждую постройку на "фундаменте" - будьте-нате занесите.
12:10:36 30-05-2025
Кхм... (11:31:36 30-05-2025) Очень дорогие нынче "огороды". За каждую постройку на "фунда... Зачем тебе постройки в огороде, да еще и на фундаменте? И сумму заноса заодно озвучь
14:25:12 30-05-2025
Гость (12:10:36 30-05-2025) Зачем тебе постройки в огороде, да еще и на фундаменте? И су... Все вопросы - в налоговую.
10:47:37 30-05-2025
В этой стране рентабельно только продавать ресурсы, все остальные отрасли экономики медленно загибаются.
10:58:38 30-05-2025
Крепитесь. Заграница нам поможет.
11:17:21 30-05-2025
Комиссию Государственного Совета РФ по направлению "Сельское хозяйство" возглавляет Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
11:32:16 30-05-2025
Так и крестьянам нужна только ПРИБЫЛЬ как и любому производителю! Сейчас цена взлетела на картошку, может ее и появится больше на полях. Все хотят не просто работать, а зарабатывать!!!
14:02:16 30-05-2025
гость (11:32:16 30-05-2025) Так и крестьянам нужна только ПРИБЫЛЬ как и любому производи... Да, рынок разрулит.. насажают как гречки - девать будет некуда.. Но цена не упадёт..
11:49:30 30-05-2025
Дичайший бред и право называться икспердом. Может не в ту сторону пошёл великий президент и компания олигархов? В России запрещено продавать продукцию, если для ее выращивания использовались не сертифицированные семена. Наверное от этого картоха становится опасной для здоровья
12:01:14 30-05-2025
Мне пофиг, я сама себе выращиваю. Не знаю, сколько она там стои
12:19:03 30-05-2025
НЕ понимаю!! только что, в новости здесь же Губернатор Алтайского края рассказал о рекордах аграрного сектора. Или это рекорд отрицательного роста?
12:39:28 30-05-2025
Закупочная цена 15.0-20.0 руб кг ,а себестоимость 25.0-30.0кг ,а это тоже самое что и с ценами на молочко было и к чему это привело ,молоко и масло цены вверх а Минсельхоз во главе с министром Лут руками развел ,вывод- наше государство выступает в роли наблюдателя ,но что интересно только озвучили о ценах на картошку ,как Путин к Лукашенко ,а картошка то где Григорич ,вместо того чтобы реально объяснить и дать кое кому по заслугам ,странно все это …
12:45:04 30-05-2025
выращивать картофель становится просто невыгодно. Жить вообще не выгодно, но если уже живет человек. .. Рожать наследство еще невыгоднее. Замкнутый круг. и как другие страны выкручиваются?
13:22:52 30-05-2025
спокойно выращу картофель для себя и соседа немощного. Только не бейте по рукам запретом выращивать сертифицированные семенами. С голоду ведь помрем. Или устроим картофельный бунт.
14:09:22 30-05-2025
Дизлайки опять работников администрации тут ставить обязали?
14:24:13 30-05-2025
Гость (14:09:22 30-05-2025) Дизлайки опять работников администрации тут ставить обязали?... Да какой-то особо одарённый на всех местных сайтах с прокси экспериментирует. Играется .
14:12:37 30-05-2025
Что ни новость, то прорыв, что не событие - успех. Скажите, вот эти все прорывы и успехи, это нам за голосование на госуслугах?
14:35:25 30-05-2025
Зато у нас суверенитет...
15:51:33 30-05-2025
Западно-Сибирская Овоще-картофельная опытная станция (за с.Лебяжье) обеспечивала семенами картофеля и других овощей всю Сибирь... Не подскажите, что с ней произошло? Может с объёмами не справляется? Аааа, обанкрочена и ликвидирована... А ведь РАН подчинялась, умнейшие люди решили, что всё купим за границей? Ну тогда кушайте, не обляпайтесь...
17:18:23 30-05-2025
Картошку все мы уважаем
Когда с сольцой ее намять...
19:25:11 30-05-2025
Кто-то не ленится всех подряд минусовать, ну ка давай ))))
21:55:00 30-05-2025
Это переход с картошки на бананы, собирались бананы выращивать в России, наверное урожай хороший ожидается. Теперь бананы главный хлеб.