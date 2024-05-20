Россиянам рассказали о симптомах нового летнего варианта коронавируса FLiRT

Симптомы коронавируса не тяжелее, чем у предыдущих штаммов

20 мая 2024, 17:20, ИА Амител

Коронавирус увеличенный / Фото: unsplash.com

Симптомы нового варианта коронавируса FLiRT примерно такие же по тяжести, как у предыдущих штаммов, так что он не будет угрожающим для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.

"Симптоматика по тяжести, по разнообразию не тяжелее, чем были все остальные. Это самый главный признак, который по существу отвечает на вопрос, будет ли этот штамм угрожающим состоянию здоровья или нет", – подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что нового штамма коронавируса не появилось: FLiRT – это просто эволюционировавший "омикрон".

Симптомы заражения:

лихорадка;

кашель;

заложенность носа;

боль в горле;

потеря вкуса или обоняния.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом может подскочить этим летом из-за варианта FLiRT.