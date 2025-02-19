Россиянам объяснили рост цен на молоко и масло
Есть несколько причин
19 февраля 2025, 10:40, ИА Амител
В росте цен на молоко и молочную продукцию сыграли свою роль повышенный спрос, рост доходов населения и инфляция, пишет "Парламентская газета".
Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала, что в 2022 году потребление молочных продуктов составляло 165 килограммов на человека при медицинской норме 325 килограммов. К концу 2024 года эта цифра выросла до 275 килограммов.
Эксперты связали интерес к "молочке" с увеличением доходов людей. А повышенный спрос привел к нехватке сырого молока для производства продукции.
"Мы понимаем, что доходы населения, скорее всего, будут в ближайшие годы расти. И это будет формировать дополнительный спрос на молоко и молочную продукцию", – отметил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.
Инфляция также подняла стоимость молочной продукции: за два года на 15–20%. Впрочем, по мнению ряда экспертов, в реальности этот показатель составил 37–41%.
Представители крупных производителей не знают, какими будут цены в 2025 году, но пообещали их сдерживать. Они также отметили, что в 2024 году закупка одного литра молока без учета логистики и дополнительных расходов выросла с 37 до 47 рублей и к февралю 2025-го достигла 50 рублей, а в некоторых регионах даже 60 рублей.
Ранее сообщалось, что Алтайский край намерен заключить соглашение, чтобы сдерживать рост цен на сливочное масло.
10:47:52 19-02-2025
Спасибо вам что объяснили. А то мы молограмотные, сами то не понимаем всех причин.
10:53:25 19-02-2025
Гость (10:47:52 19-02-2025) Спасибо вам что объяснили. А то мы молограмотные, сами то не... а я не понял.
можно ещё пару экспертов подтянуть?
10:53:29 19-02-2025
Из основ экономики мы все знаем, что чем больше производят, тем меньше себестоимость. Вроде бы цены должны падать, но они растут. И из объяснений следует, что это просто жадность производителей, который вдруг решили, что у людей появилось больше денег и их надо бы отнять
11:41:28 19-02-2025
Гость (10:53:29 19-02-2025) Из основ экономики мы все знаем, что чем больше производят, ... Когда же вы уже думать научитесь), я думаю никогда.
16:19:19 19-02-2025
Гость (11:41:28 19-02-2025) Когда же вы уже думать научитесь), я думаю никогда.... согл.
10:56:21 19-02-2025
Вы откройте границы и все эти импортозамещательские молочники моментально ценник скинут.
А Лейла Маницкая пусть на обетованной молочкой промышляет.
10:59:31 19-02-2025
Молоко закупают по 20-30, в магазине уже 70-80. 3-4 раза дороже. Надо 10 рублей молокозаводу, 10 рублей магазину. Пакет будет 40.
11:06:03 19-02-2025
"Мы понимаем, что доходы населения, скорее всего, будут (или не будут) в ближайшие годы расти"
Доходы вырастут через 5 лет, а цену мы под будущие доходы установим сейчас. Объяснитель.
11:15:15 19-02-2025
при росте доходов креветка и икра должны дорожать, а не продукты первой необходимости.
за сколько перекупы покупают у фермера? за сколько на заводе принимают у перекупов? и за сколько в сетях на полке стоит?
была инфа, что у фермера покупают за 20 р литр, по итогу из этого литра получается три бутылки коровкино и простоквашино по сто рублей литровая бутылка.
казалось бы прием здесь рост доходов и повышенный спрос.
да и поголовье КРС снижается.
ну это все в туже копилку, что скотину нужно кормить и лечить - невыгодно, видимо.
и из личных наблюдений.
волей судеб, много лет работаю в банкротстве, взаимодействую с КУ и с залоговыми кредиторами, так вот, первое что уходит из залога это как раз дойное стадо.
11:16:48 19-02-2025
Потому что страной правят жулики и воры?
11:30:54 19-02-2025
Гость (11:16:48 19-02-2025) Потому что страной правят жулики и воры? ... Тихо, тихо! Вы просто не понимаете. Это другое.
11:45:17 19-02-2025
Какой рост доходов, окститесь?! Инфляция съедает всё! Пенсии 13-18 тысяч. Масло совсем не масло, а платим как за масло! Где контроль качества, соответствие ГОСТу?!
12:18:30 19-02-2025
"что в 2022 году потребление молочных продуктов составляло 165 килограммов на человека.. к концу 2024 года эта цифра выросла до 275 килограммов." - ключевое статистика, вдруг раз .. и пить молоко начали..
12:59:30 19-02-2025
Вот чего,чего ,а объяснять у нас мастера.А я вот хочу спросить:А почему в Советском Союзе с его неэффективной экономикой и с населением в 260 млн. человек не было нехватки в молочных продуктах?Молоко,кефир,сметана,сыры,сливочное масло было в магазинах по вполне доступным ,адекватным ценам и ,причём,натуральные,без пальмового масла.А при нынешней рыночной разэффективной экономике у нас полный провал?
13:04:21 19-02-2025
Афиноген (12:59:30 19-02-2025) Вот чего,чего ,а объяснять у нас мастера.А я вот хочу спроси... “Потому что совместный труд, для моей пользы, он объединяет”.
13:16:30 19-02-2025
Musik (13:04:21 19-02-2025) “Потому что совместный труд, для моей пользы, он объединяет”... Ваша ирония глупа.Не надо выставлять себя как какого то исключительного,стоящего надо всеми ,мистера икс.Может статься так ,что и тебе придётся однажды ,вместе со всеми работать ,не на свой кошелёк,а на пользу всего общества.Россия ,она такая,здесь всякие фокусы могут происходить.
13:13:23 19-02-2025
Афиноген (12:59:30 19-02-2025) Вот чего,чего ,а объяснять у нас мастера.А я вот хочу спроси... Давали корма. Помогали сено заготовить. Были колхозы, была жизнь. Школы, детсады, ФАПы, клубы, рабочие места.
13:58:18 19-02-2025
Гость (13:13:23 19-02-2025) Давали корма. Помогали сено заготовить. Были колхозы, была ж... Мы то это хорошо всё помним,как говорится,нас на мякине не проведёшь.А вот молодёжи то вбивают в голову совсем другое,чтобы не знали про те достижения и развитие,думали бы ,что сейчас у нас верх совершенства.
13:55:51 19-02-2025
Афиноген (12:59:30 19-02-2025) Вот чего,чего ,а объяснять у нас мастера.А я вот хочу спроси... Потому что сельское хозяйство датировалось за счёт государства и было убыточным.
14:25:51 19-02-2025
Гость (13:55:51 19-02-2025) Потому что сельское хозяйство датировалось за счёт государст... Да что вы такое говорите?Вот это заявление -это избитый пропагандистский штамп,чтобы опорочить ту систему хозяйствования.А вы не подскажите ,как нам удавалось ,при помощи своего недоразвитого сельского хозяйства ,кормить полмира?Куда только не шли наше зерно,мука,тушёнка и прочее.Это страны Африки(Эфиопия,Ливия,Мозамбик,Гвинея,Конго и т.д.),Юго-Восточной Азии(Вьетнам,Лаос,Кампучия),Куба,Никарагуа,Сальвадор,Сирия,Йемен и так далее ,и так далее.Какая другая система сельского хозяйства могла это совершить?Тогдашнее сельское хозяйство вполне справлялось с такими глобальными задачами,при чём замечу,что продукция была натуральной и настоящей.А вы говорите убыточное.
15:11:36 19-02-2025
Гость (13:55:51 19-02-2025) Потому что сельское хозяйство датировалось за счёт государст... Про продовольственную безопасность слыхал? Цель существования государства - это обеспечение достойной жизни и улучшение условий жизни граждан с каждым днём, а не коммерческий интерес отдельно взятых капиталистов.
15:58:29 19-02-2025
Гость (13:55:51 19-02-2025) Потому что сельское хозяйство датировалось за счёт государст... "дотировалось" не от слова "дата", а от слова "дотация". Прежде, чем умничать, выучи школьный курс всего.
16:18:58 19-02-2025
гость (15:58:29 19-02-2025) "дотировалось" не от слова "дата", а от слова "дотация". Пре... чувак прав - сельхозка всегда и везде в мире убыточна, и без господсоса не живет.
20:29:01 19-02-2025
Официальная статистика сообщает ежегодно о значительном сокращении молочного стада. Импорт молочки с 2020 года наверняка существенно снизился. Все! Лишние слова не нужны.
20:46:47 19-02-2025
...чувак прав - сельхозка всегда и везде в мире убыточна, и без господсоса не живет...Что-то не того у тебя...Наговорили в уши.Не было у меня ни какой дотации за 22 года.Кредиты были.Выплачивали
22:13:36 19-02-2025
Гость (20:46:47 19-02-2025) ...чувак прав - сельхозка всегда и везде в мире убыточна, и ... Чесно говоря - у меня дела идут в гору.
Чего и вам.
08:35:40 20-02-2025
Musik (22:13:36 19-02-2025) Чесно говоря - у меня дела идут в гору. Чего и вам. ... Пустобрёхи нынче востребованы.
20:44:24 20-02-2025
Комментарии на этом сайте АМИК не защищены от "накруток", все не реально заминусовали.
11:40:07 21-02-2025
Гость (20:44:24 20-02-2025) Комментарии на этом сайте АМИК не защищены от "накруток", вс... Вот ,правильно подмечаете.Надо АМИКу подумать над этим вопросом и исключить эти фальшивые минусовые накрутки ,а тех комментаторов,которые этим занимаются,заблокировать и не допускать до обсуждений.Нам нужна истинная оценка мнения а не какая то подтасованная.