Есть несколько причин

19 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В росте цен на молоко и молочную продукцию сыграли свою роль повышенный спрос, рост доходов населения и инфляция, пишет "Парламентская газета".

Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала, что в 2022 году потребление молочных продуктов составляло 165 килограммов на человека при медицинской норме 325 килограммов. К концу 2024 года эта цифра выросла до 275 килограммов.

Эксперты связали интерес к "молочке" с увеличением доходов людей. А повышенный спрос привел к нехватке сырого молока для производства продукции.

"Мы понимаем, что доходы населения, скорее всего, будут в ближайшие годы расти. И это будет формировать дополнительный спрос на молоко и молочную продукцию", – отметил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Инфляция также подняла стоимость молочной продукции: за два года на 15–20%. Впрочем, по мнению ряда экспертов, в реальности этот показатель составил 37–41%.

Представители крупных производителей не знают, какими будут цены в 2025 году, но пообещали их сдерживать. Они также отметили, что в 2024 году закупка одного литра молока без учета логистики и дополнительных расходов выросла с 37 до 47 рублей и к февралю 2025-го достигла 50 рублей, а в некоторых регионах даже 60 рублей.

Ранее сообщалось, что Алтайский край намерен заключить соглашение, чтобы сдерживать рост цен на сливочное масло.