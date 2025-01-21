Средняя температура по стране останется выше нормы

21 января 2025, 08:45, ИА Амител

Зима на Алтае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Зима 2024-2025 в России удивляет аномально теплой погодой. Уже в декабре температура значительно превысила норму. Возможно ли, что текущий сезон побьет температурные рекорды, "Секрет фирмы" узнал у метеорологов.

Декабрь-2024: аномальное тепло

По данным "Яндекс Погоды", декабрь 2024 года оказался самым теплым за последние десятилетия. Средняя температура по всей России превысила климатическую норму более чем на четыре градуса.

В европейской части страны аномальное тепло составило три-четыре градуса, на Урале и в Западной Сибири – на семь-восемь градусов. Исключение составляют Приморский и Хабаровский края, где было замечено аномальное похолодание, а также Мурманская область и Тыва, где отклонений от нормы не наблюдалось, рассказал метеоролог Александр Варенцов.

Прогнозы на январь и февраль

По словам Варенцова, теплая погода продолжится, и зима 2024-2025 будет в целом аномально теплой. Прогнозы на январь и февраль говорят о том, что средняя температура по стране останется выше нормы на три-четыре градуса.

"В январе очаг аномального тепла на шесть-семь градусов выше нормы сохранится в Западной Сибири, а в европейской части страны будет на два-четыре градуса теплее. В феврале наибольшие отклонения ожидаются в Арктике – в районе Новой Земли и окружающих морей аномалия составит три-пять градусов", – отметил метеоролог.

Возможен ли рекорд?

Согласно прогнозам, зима 2024-2025 может стать на три градуса теплее климатической нормы, и если февраль окажется особенно теплым, возможно, текущий сезон побьет рекорд 2019 года.

"Если февраль окажется даже на полтора градуса теплее прогнозов, этого может хватить, чтобы текущая зима побила рекорд 2019 года и стала самой теплой для России", – сказал Варенцов.

Однако, по словам научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда, преждевременные выводы делать не стоит.

"По расчетам, может быть до -15 градусов в Центральном регионе", – пояснил Вильфанд.

Теплая зима опасна для земли?

На вопрос о том, опасна ли аномально теплая зима для природы, Вильфанд ответил, что это зависит от того, какие морозы наступят позднее.

"Если сильных морозов не будет и температура останется умеренной, а снег покроет землю, природа не пострадает. Минус 15 градусов в Центральной России в феврале – это вполне нормальные температуры для этой местности", – отметил метеоролог.

Тем не менее влияние аномальной погоды на экологию лучше анализировать узким экспертам в этой области.

Как подчеркнул Варенцов, метеорологи оценивают погоду с точки зрения ее воздействия на климат – для экологии важны более узкие исследования. Так, метеорологам сложно дать однозначный ответ.