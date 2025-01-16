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Последние десять лет стали наиболее жаркими за всю историю

2024 год стал самым жарким, отметил Вильфанд

16 января 2025, 21:00, ИА Амител

Собака на пляже / Фото: unsplash.com
Собака на пляже / Фото: unsplash.com

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, последние десять лет были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА Новости.

2024 год стал самым теплым на планете, установив новый рекорд температуры.

"Последние десять лет – с 2015 по 2024 год – стали самыми теплыми за весь период наблюдений", – сказал Вильфанд.

Вильфанд сообщил на пресс-конференции, что средняя годовая температура в 2024 году составила 15,1 градуса, а 22 июля был зафиксирован рекорд – суточная температура на планете достигла 17,16 градуса.

Лето на пляже / Фото: Egor Myznik / unsplash.com

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Комментарии 1

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Гость

00:50:31 17-01-2025

сейчас оледенения, и ещё 170 лет будет

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