В Минздраве нашли способ продлить жизнь россиян до 81 года

Повышать продолжительность жизни будут в два этапа

08 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Пожилой мужчина занимается спортом / Фото: ru.freepik.com

Власти придумали, как сделать пожилых россиян здоровыми и активными, чтобы достигнуть целей нового национального проекта, согласно которому средняя продолжительность жизни в стране должна увеличиться с 74 лет до 81 года, пишет "Парламентская газета".

"В Минздраве решили отправлять докторов из больниц, где кадровый голод не такой острый, трудиться вахтовым методом в отстающие в кадровом смысле учреждения. Переподготовку терапевтов в кардиологов, эндокринологов и ревматологов ускорят, а также продолжат наращивать целевой прием в медицинские вузы и колледжи", - отмечает издание.

Повышать продолжительность жизни будут в два этапа: до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. Более того, к концу 2030 года больше 55% россиян должны быть удовлетворены оказанием первичной медпомощи (по данным на 2024 год - 53,8%).

С 2025 года в России запустят новый национальный проект - "Продолжительная и активная жизнь". Он будет состоять из 11 федеральных проектов.

По всей стране откроют почти 500 центров здоровья для взрослых и больше 4 тыс. кабинетов медпрофилактики.

Также нацпроект предусматривает массовые и регулярные медосмотры на предприятиях и в организациях. Работодателей обяжут создавать все условия для этого: выделять помещения для обследования сотрудников, заключать договор с медицинской организацией для последующего ведения работников, ставить на диспансерное наблюдение людей с выявленными факторами риска.

Как подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, стоит задача не просто удлинить жизнь человека, а увеличить период активного долголетия.

"Каждый человек способен иметь сто процентов здоровья, но не каждый старается стать лучшей версией себя", - отметил Мурашко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года.