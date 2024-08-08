НОВОСТИОбщество

В Минздраве нашли способ продлить жизнь россиян до 81 года

Повышать продолжительность жизни будут в два этапа

08 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Пожилой мужчина занимается спортом / Фото: ru.freepik.com
Пожилой мужчина занимается спортом / Фото: ru.freepik.com

Власти придумали, как сделать пожилых россиян здоровыми и активными, чтобы достигнуть целей нового национального проекта, согласно которому средняя продолжительность жизни в стране должна увеличиться с 74 лет до 81 года, пишет "Парламентская газета".

"В Минздраве решили отправлять докторов из больниц, где кадровый голод не такой острый, трудиться вахтовым методом в отстающие в кадровом смысле учреждения. Переподготовку терапевтов в кардиологов, эндокринологов и ревматологов ускорят, а также продолжат наращивать целевой прием в медицинские вузы и колледжи", - отмечает издание.

Повышать продолжительность жизни будут в два этапа: до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. Более того, к концу 2030 года больше 55% россиян должны быть удовлетворены оказанием первичной медпомощи (по данным на 2024 год - 53,8%).

С 2025 года в России запустят новый национальный проект - "Продолжительная и активная жизнь". Он будет состоять из 11 федеральных проектов.

По всей стране откроют почти 500  центров здоровья для взрослых и больше 4 тыс. кабинетов медпрофилактики.

Также нацпроект предусматривает массовые и регулярные медосмотры на предприятиях и в организациях. Работодателей обяжут создавать все условия для этого: выделять помещения для обследования сотрудников, заключать договор с медицинской организацией для последующего ведения работников, ставить на диспансерное наблюдение людей с выявленными факторами риска.

Как подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, стоит задача не просто удлинить жизнь человека, а увеличить период активного долголетия.

"Каждый человек способен иметь сто процентов здоровья, но не каждый старается стать лучшей версией себя", - отметил Мурашко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
здравоохранение

Комментарии 28

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Грыша

11:21:22 08-08-2024

Помереть бы поскорее... Достали..

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Гость

11:32:44 08-08-2024

сразу пен.возраст подымут же

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Гость

11:52:46 08-08-2024

Зубы заговаривают

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гость

12:01:10 08-08-2024

может это они про эмиграцию говорят)) тогда еще есть варианты дотянуть но надо раньше валить,,, после 55-65 сыпемся уже на кладбище через одного))))

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Гость

12:04:17 08-08-2024

Зачем жить до 81, видя это всё?

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Гость

14:12:22 08-08-2024

Гость (12:04:17 08-08-2024) Зачем жить до 81, видя это всё?... Если быть безропотным бараном, то не стоит жить до 81.

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Гость

12:09:34 08-08-2024

Бла, бла, бла, народу может и нагонять, но уровень помощи опустят, уже сейчас врач, это не тот кто может поставить диагноз, а тот кто может написать направление на обследование, а поликлиника не может предоставить все обследования, а врач без всех обследований не может поставить диагноз, тупик, бесплатной медицины уже можно сказать, что нет.

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Гость

13:16:28 08-08-2024

Гость (12:09:34 08-08-2024) Бла, бла, бла, народу может и нагонять, но уровень помощи оп... Да, при этом платная, за Ваши денежки, диагностирует Вам "радикулит левой пятки")

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Мусик

14:15:22 08-08-2024

Гость (13:16:28 08-08-2024) Да, при этом платная, за Ваши денежки, диагностирует Вам "ра... кстати вот не шютка: так могут фершала диагностировать пяточную шпору – это когда экзостоз.
после полтинника чуть ли не у каждого десятого...

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Гость

14:23:56 08-08-2024

Мусик (14:15:22 08-08-2024) кстати вот не шютка: так могут фершала диагностировать пяточ... Про пяточную шпору в курсе, но я то именно про радикулит пяточный)

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Мусик

14:27:39 08-08-2024

Гость (14:23:56 08-08-2024) Про пяточную шпору в курсе, но я то именно про радикулит пят... а!!!! так это шютка юмора была!!!!!!
как же я сразу не догадался!!!!!!
действительно, нервные корешки спинного мозга в пятке - это да, смешно!!!

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Гость

12:32:41 08-08-2024

Если за дело занялись чиновники минздрава, значит жить нам с вами осталось не долго.

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гость

13:36:50 08-08-2024

и зачем столько мороки,давайте по старинке-отчитались на бумаге ,что мы стали жить дольше и лучше и проблема решена,а то что на кладбище уже 45-55 летних везут,так сами виноваты,им не кто не запрещал жить дольше

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Гость

14:01:08 08-08-2024

Долгая жизнь это еще и качественные продукты. А где их взять? Везде одна химия и ГМО.

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Гость

14:03:15 08-08-2024

Как говорил Задорнов - "Если человек хочет жить, то для него и Минздрав бессилен, а если хорошо хочет жить, то даже уголовный кодекс".

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Гость

23:00:42 08-08-2024

Гость (14:03:15 08-08-2024) Как говорил Задорнов - "Если человек хочет жить, то для него... *медицина бессильна

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Гость

14:32:29 08-08-2024

кто сказал пяточная шпора?.. полгода по врачам.потом вычитала что она может сама по себе исчезнуть и вуаля! все норм

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Мусик

15:45:18 08-08-2024

Гость (14:32:29 08-08-2024) кто сказал пяточная шпора?.. полгода по врачам.потом вычитал... нога не исчезла?

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Гость

16:22:41 08-08-2024

Мусик (15:45:18 08-08-2024) нога не исчезла?... нене.. все на месте, я реально уже хотела на операцию соглашаться

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Гость

15:50:57 08-08-2024

Гость (14:32:29 08-08-2024) кто сказал пяточная шпора?.. полгода по врачам.потом вычитал... была , прошла сама, каким то чудесным образом. незаметно.

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Гость

16:25:55 08-08-2024

Гость (15:50:57 08-08-2024) была , прошла сама, каким то чудесным образом. незаметно.... На самом деле факты и случаи, когда пяточная шпора по неизвестным причинам проходила сама, имеются.Наверное, многое тут зависит от того, насколько правильно приняты меры для этого - нужна удобная обувь, каблук должен быть невысокий или нужно использовать специально предназначенные для этого прокладки, тепло, осанка, ноги и шпора должны отдыхать.И всё зависит от индивидуальных особенностей шпоры и человека, ведь может и большого размера шпора не беспокоить, а маленькая будет невыносима.

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)

15:37:29 08-08-2024

Фантазер! - ты его называлаааа

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гость

15:49:17 08-08-2024

смешно, и ведь кто то придумывает это все и верит... наверное

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Гость

19:39:06 08-08-2024

Давайте с фактов- Если мне не изменяет память , то средняя продолжительность жизни мужчин в Алтайском крае составляет 65 лет по данным Алтайстата....дальше все от лукавого...

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Гость

19:49:18 08-08-2024

Лет 8-10 назад в Питере организованные тургруппы из ЕС, особенно Италии, Испании, Франции, Японии и Южной Кореи (немцы предпочитают ходить индивидуально семьями, финны просто организованно бухали в в бизнес-комплексе Москва на А.Невском) по Петропавловки, Исаакию, Зимнему, Русскому музею составляли пенсионеры, самой младшей старушенции и дедушки - минимум 70 лет...что-то я не видел там наших пенсионеров!

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гость

21:06:40 08-08-2024

Гость (19:49:18 08-08-2024) Лет 8-10 назад в Питере организованные тургруппы из ЕС, осо... вспомните слова незабвенного Дмитрия Анатольевича когда поднимали пенсионный возраст-на новую пенсию наши бабушки и дедушки будут ездить по заграницам,вот вы и не видите их там по тому что они все отдыхают за рубежом

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Гость

00:57:15 09-08-2024

1) Увеличение зарплат в 2-3 раза 2) выделение средств на здравоохранение в 2-3 раза 3) поощрять (деньгами и др.) заниматься спортом 4) премировать за сдачу нормативов нормального здорового функционирования организма (не ГТО) - столько шагов прошел в день, столько то раз присел, руки и ноги сгибаются по всей амплитуде и т.д. Главное не до сколько дожить, а в каком состоянии дожить.

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Гость

09:14:47 09-08-2024

"Мы всем сказали, что превращение состоялось. Многие верят." - фильм "Формула любви"

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