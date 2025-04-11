Отказываться от поездок с таксистом-мигрантом предложили в России

По мнению Владислава Даванкова, такая мера обеспечит пассажирам дополнительную безопасность

11 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: Waldemar / unsplash.com

Вице-спикер ГД Владислав Даванков предложил рассмотреть возможность внедрения в приложениях агрегаторов такси функции отказа от поездки с водителем-мигрантом. Соответствующее письмо депутат направил министру транспорта Роману Старовойту, пишет РИА Новости.

По информации Даванкова, в последнее время в РФ наблюдается рост числа правонарушений, совершаемых иностранцами, в том числе работающими в такси. Отказ от поездки с мигрантом, по мнению парламентария, обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя, что поможет снизить количество инцидентов.

Кроме того, мера поддержит таксистов-россиян, поскольку пассажиры будут отдавать предпочтение местным водителям.

Даванков ранее также предложил убрать сахарницы и солонки из заведений общепита для борьбы с ожирением и диабетом.