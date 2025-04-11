НОВОСТИТранспорт

Отказываться от поездок с таксистом-мигрантом предложили в России

По мнению Владислава Даванкова, такая мера обеспечит пассажирам дополнительную безопасность

11 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: Waldemar / unsplash.com
Фото: Waldemar / unsplash.com

Вице-спикер ГД Владислав Даванков предложил рассмотреть возможность внедрения в приложениях агрегаторов такси функции отказа от поездки с водителем-мигрантом. Соответствующее письмо депутат направил министру транспорта Роману Старовойту, пишет РИА Новости.

По информации Даванкова, в последнее время в РФ наблюдается рост числа правонарушений, совершаемых иностранцами, в том числе работающими в такси. Отказ от поездки с мигрантом, по мнению парламентария, обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя, что поможет снизить количество инцидентов. 

Кроме того, мера поддержит таксистов-россиян, поскольку пассажиры будут отдавать предпочтение местным водителям.

Даванков ранее также предложил убрать сахарницы и солонки из заведений общепита для борьбы с ожирением и диабетом.

инициативы

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

13:55:19 11-04-2025

И так, весеннее обострение у "слуг народа" прет полным ходом)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:50 11-04-2025

Я уже так и делаю. Лучше бы, конечно, совсем запретили мигрантам работать в такси. За нарушение - уголовная ответственность.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:04 11-04-2025

Сахарницы с солонками не забудь. И чернильниц тоже...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:44 11-04-2025

Ну да, сразу вспоминается, как тувинку, если я правильно помню, гнобили в стольном граде Санкт-Петербурге за то, что она там ребенка родила. Наши доблестные соотечественники точно-точно отличат бурята, алтайца аль марийца с тувинцем и татарином от узбека или казаха? Опять же, двое последних вполне могут быть и гражданами РФ, в том же Кош-Агаче этнических казахов полно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:58:39 11-04-2025

Если законопослушный человек находится в стране на законных основаниях, то с какой стати его должны ограничивать в правах выбора профессии, а если он "условный маджахет", то как он попал сюда ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:21 11-04-2025

ППШариков (15:58:39 11-04-2025) Если законопослушный человек находится в стране на законных ... Ты все правильно сказал,если с документами нормально то нафига их трогать, а если не нормально с докими,то да пусть накажет

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:07 11-04-2025

Рублинштейна двасать чэтырэ! (с)

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:04 11-04-2025

я всегда отказываюсь от махметов фазелитдинов и прочих, боюсь. так уж они себя "зарекомендовали" , я что-ли в этом вину имею? нет, только они

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Махмет Фазелитжтнович.

09:23:01 12-04-2025

Гость (21:07:04 11-04-2025) я всегда отказываюсь от махметов фазелитдинов и прочих, боюс... Да ты хоть имена правильно писать научись нерусская

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ди

03:48:15 16-04-2025

О, шизики в думе не спят, законы изобретают

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров