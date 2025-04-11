Отказываться от поездок с таксистом-мигрантом предложили в России
По мнению Владислава Даванкова, такая мера обеспечит пассажирам дополнительную безопасность
11 апреля 2025, 13:45, ИА Амител
Вице-спикер ГД Владислав Даванков предложил рассмотреть возможность внедрения в приложениях агрегаторов такси функции отказа от поездки с водителем-мигрантом. Соответствующее письмо депутат направил министру транспорта Роману Старовойту, пишет РИА Новости.
По информации Даванкова, в последнее время в РФ наблюдается рост числа правонарушений, совершаемых иностранцами, в том числе работающими в такси. Отказ от поездки с мигрантом, по мнению парламентария, обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя, что поможет снизить количество инцидентов.
Кроме того, мера поддержит таксистов-россиян, поскольку пассажиры будут отдавать предпочтение местным водителям.
Даванков ранее также предложил убрать сахарницы и солонки из заведений общепита для борьбы с ожирением и диабетом.
13:55:19 11-04-2025
И так, весеннее обострение у "слуг народа" прет полным ходом)
14:16:50 11-04-2025
Я уже так и делаю. Лучше бы, конечно, совсем запретили мигрантам работать в такси. За нарушение - уголовная ответственность.
14:17:04 11-04-2025
Сахарницы с солонками не забудь. И чернильниц тоже...
14:49:44 11-04-2025
Ну да, сразу вспоминается, как тувинку, если я правильно помню, гнобили в стольном граде Санкт-Петербурге за то, что она там ребенка родила. Наши доблестные соотечественники точно-точно отличат бурята, алтайца аль марийца с тувинцем и татарином от узбека или казаха? Опять же, двое последних вполне могут быть и гражданами РФ, в том же Кош-Агаче этнических казахов полно.
15:58:39 11-04-2025
Если законопослушный человек находится в стране на законных основаниях, то с какой стати его должны ограничивать в правах выбора профессии, а если он "условный маджахет", то как он попал сюда ?
19:37:21 11-04-2025
ППШариков (15:58:39 11-04-2025) Если законопослушный человек находится в стране на законных ... Ты все правильно сказал,если с документами нормально то нафига их трогать, а если не нормально с докими,то да пусть накажет
20:27:07 11-04-2025
Рублинштейна двасать чэтырэ! (с)
21:07:04 11-04-2025
я всегда отказываюсь от махметов фазелитдинов и прочих, боюсь. так уж они себя "зарекомендовали" , я что-ли в этом вину имею? нет, только они
09:23:01 12-04-2025
Гость (21:07:04 11-04-2025) я всегда отказываюсь от махметов фазелитдинов и прочих, боюс... Да ты хоть имена правильно писать научись нерусская
03:48:15 16-04-2025
О, шизики в думе не спят, законы изобретают