Россияне хотят потратить на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году

Восемь из десяти человек планируют порадовать родных и близких

25 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Подарок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1250761

Россияне намерены потратить на подарки к Новому году на 20% больше, чем в 2023 году, каждый восьмой готовит подарки коллегам, приводит результаты исследования сервис по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие три тысячи экономически активных жителей страны. Восемь из десяти россиян планируют делать подарки: 67% – родственникам, 35% – любимым, 23% – друзьям и 15% – себе. 13% хотят порадовать коллег. Каждый седьмой (14%) не планирует дарить подарки. Средний бюджет на подарки вырос на 20%, до 17 200 рублей.

Мужчины тратят на подарки меньше женщин, но их бюджет почти в 1,5 раза больше – 20 тыс. рублей против 14,5 тыс. рублей. Молодежь до 35 лет чаще дарит подарки близким (46%), друзьям (41%) и себе (18%), в отличие от людей старше 35 лет, которые чаще балуют родственников (70%). Чем выше доход, тем реже дарят друзьям и чаще – любимым, пишет ТАСС.

Москвичи тратят на подарки больше всего – 20,8 тыс. рублей, жители Красноярска – 20 тыс. рублей, Санкт-Петербурга – 18,8 тыс. рублей. В Перми и Волгограде рассчитывают на скромные расходы – около 16 тыс. рублей. Больше всего средняя сумма на подарки выросла в Казани (+28%), Новосибирске (+27%), Нижнем Новгороде (+23%) и Самаре (+22%), меньше всего – в Волгограде (+8%).